«Вынужденная мера». Спустя сутки комблаг объяснил сугробы у Троицкой площади

Петербуржцы жалуются на кучи снега, складированные у дороги на улице Куйбышева. В комитете по благоустройству 7 декабря объяснили, что дорожному движению сугробы не мешают.
«Со стороны Троицкой площади у домов 1, 3 и у дома 1/5 по ул. Куйбышева на дороге складированы кучи снега. Привозят ночью, шум машин и лязг бортов самосвалов. Пешеходный переход опасен, из-за снега не видно машин (соответственно, водители не видят пешеходов)», — рассказал «Фонтанке» накануне очевидец.
Спустя сутки «Фонтанке» объяснили в пресс-службе городского комитета по благоустройству, что сугробы — вынужденная мера. Этот снег убрали с соседних магистральных улиц и набережной, чтобы потом отвезти на снегоприемные и снегоплавильные пункты. Так можно освободить улицы с интенсивным движением, а в этом проезде его почти нет, отметили в ведомстве.
Тем временем за прошлые сутки с петербургских улиц увезли больше двух тысяч самосвалов снега, а за весь период снегопадов — уже около 15 тысяч.