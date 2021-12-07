«Вынужденная мера». Спустя сутки комблаг объяснил сугробы у Троицкой площади

Петербуржцы жалуются на кучи снега, складированные у дороги на улице Куйбышева. В комитете по благоустройству 7 декабря объяснили, что дорожному движению сугробы не мешают.



«Со стороны Троицкой площади у домов 1, 3 и у дома 1/5 по ул. Куйбышева на дороге складированы кучи снега. Привозят ночью, шум машин и лязг бортов самосвалов. Пешеходный переход опасен, из-за снега не видно машин (соответственно, водители не видят пешеходов)», — рассказал «Фонтанке» накануне очевидец.