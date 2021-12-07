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Борьба с сугробами продолжается. Более двух тысяч самосвалов снега вывезли за сутки с улиц Петербурга

За прошлые сутки с улиц Петербурга вывезли свыше 45 тысяч кубометров снега. Это более двух тысяч самосвалов.

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Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
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Как сообщает 7 декабря пресс-служба городского комитета по благоустройству, высота выпавших осадков уже превысила 40 сантиметров. Всего за период снегопадов с петербургских улиц увезли более 318 тысяч кубометров снега — в самосвалах это примерно 15 тысяч.

Автор: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга / vk.com

«Во вторник улицы чистят 1 109 единиц техники и 1 202 работника ручного труда дорожных предприятий. Территории зеленых насаждений приводят в порядок еще 245 машин и 849 специалистов садово-парковых хозяйств», — уточняют в ведомстве.

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Ранее «Фонтанка» писала, что результатом недельной городской уборки стали 270 кубометров вывезенного снега. Накануне в Петербурге стояли рекордные за 128 лет морозы — минус 20 градусов, но даже это не помешало купанию моржей.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

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Комментарии (13)

VKuser122709305
На набережных, в первый день уборки весь "чистый снег" в Неву и каналы, с близлежащих улиц туда же. Запущеных дворов домов стоящих "на реконструкцию" в центре для складирования снега хватит на долгие годы, туда можно сваливать на краткосрочное хранение и вывозить позднее.
Пока будут платить за перевозку снега, город будет в снегу и в намерзших отвалах на дорогах.
VVM1962
Где эта техника ??????????
Abu-Denis
У нас улицы у Никольского Собора, Сенной и Техноложки хорошо вычищены. Дворники внутри квартала тоже появились и даже трактор вчера пригнали. Раньше жильцы в снежные зимы сами на бобик и самосвал скидывались.
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