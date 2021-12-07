Борьба с сугробами продолжается. Более двух тысяч самосвалов снега вывезли за сутки с улиц Петербурга

На набережных, в первый день уборки весь "чистый снег" в Неву и каналы, с близлежащих улиц туда же. Запущеных дворов домов стоящих "на реконструкцию" в центре для складирования снега хватит на долгие годы, туда можно сваливать на краткосрочное хранение и вывозить позднее.

Пока будут платить за перевозку снега, город будет в снегу и в намерзших отвалах на дорогах.