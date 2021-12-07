Борьба с сугробами продолжается. Более двух тысяч самосвалов снега вывезли за сутки с улиц Петербурга

Как сообщает 7 декабря пресс-служба городского комитета по благоустройству, высота выпавших осадков уже превысила 40 сантиметров. Всего за период снегопадов с петербургских улиц увезли более 318 тысяч кубометров снега — в самосвалах это примерно 15 тысяч.
Автор: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга / vk.com
«Во вторник улицы чистят
Ранее «Фонтанка» писала, что результатом недельной городской уборки стали 270 кубометров вывезенного снега. Накануне в Петербурге стояли рекордные за 128 лет морозы — минус 20 градусов, но даже это не помешало купанию моржей.