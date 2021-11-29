Как QR-код назовешь… В России задумались над наименованием документа для привитых и переболевших СOVID

Российские власти хотят свести к минимуму публичное использование термина «QR-код» из-за его неприятия у граждан. Документ о прививке, перенесенном коронавирусе или медотводе может получить другое официальное название, сообщает 29 ноября РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и правительству.



Собеседник издания отметил, что QR-код — это лишь инструмент для передачи информации. Сам документ, по которому граждане смогут посещать общественные места, могут назвать «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт», «санитарный паспорт» и так далее. Именно так поступили в других странах, где введены QR-коды.

