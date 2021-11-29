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Как QR-код назовешь… В России задумались над наименованием документа для привитых и переболевших СOVID

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Российские власти хотят свести к минимуму публичное использование термина «QR-код» из-за его неприятия у граждан. Документ о прививке, перенесенном коронавирусе или медотводе может получить другое официальное название, сообщает 29 ноября РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и правительству.

Собеседник издания отметил, что QR-код — это лишь инструмент для передачи информации. Сам документ, по которому граждане смогут посещать общественные места, могут назвать «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт», «санитарный паспорт» и так далее. Именно так поступили в других странах, где введены QR-коды.

Финальное название, по данным РБК, могут внести в качестве поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах или утвердить документом оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Как рассказал источник РБК со ссылкой на закрытые социсследования, чуть больше 50 % россиян негативно относятся к термину «QR-код». Часть людей считают его «сатанинским», а кто-то уверен, что он ограничивает свободу.

«Это не соответствует социальной практике людей с точки зрения повседневной жизни. Использование термина «QR-код» усиливает настороженность, может пугать и порождать негативные коннотации у людей, которые и так испытывают тревогу из-за нововведений, видя в них различные угрозы», — отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

12 ноября в Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Первый предполагает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли после предъявления следующих документов: QR-кода о прививке; документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; медицинского отвода от вакцинации.

Второй будет регулировать порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет только о междугородных и международных перевозках. Чтобы улететь куда-то или уехать на поезде, пассажиру нужен будет один из следующих документов: QR-код о прививке; медицинский отвод от вакцинации; подтверждение перенесённого коронавируса.

В Петербурге QR-коды для посещения ресторанов и ТЦ должны были ввести с 1 декабря, но власти решили отложить это до 27-го числа. О жизни в новой реальности читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (41)

Mustamyaki
Фашизм мы уже переименовали в "умеренный консерватизм", осталось придумать QR более благопристойное название и всё - финальный, окончательный, Четвёртый Машинный Рейх можно считать построенным.
vader
В Ирландии прекрасный биллборд: не забудьте ревакцинироваться, а то ваш грин пасс прекратит действие и вы будете лишены доступа к ПРИВИЛЕГИЯМ.

Ясно вам???????

Пойти в кафе - ПРИВИЛЕГИЯ!!!
В магазин - тоже ПРИВИЛЕГИЯ!!!!!
И вообще на улицу выйти - ПРИВИЛЕГИЯ!!!! Только элита может себе это позволить!!!

Вообще массовая манипуляция сознанием пустила глубокие корни и расцвела пышным цветом. Скорее всего, вся эта кампания спроектирована крупными специалистами по НЛП.
Dazdraperma
Так все ведь давно придумано. Еще 100 лет назад. Тот самый "Паспорт здоровья НСДАП" Gefundheitspar. Носить с собой.
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