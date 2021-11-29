Как QR-код назовешь… В России задумались над наименованием документа для привитых и переболевших СOVID

Российские власти хотят свести к минимуму публичное использование термина «QR-код» из-за его неприятия у граждан. Документ о прививке, перенесенном коронавирусе или медотводе может получить другое официальное название, сообщает 29 ноября РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и правительству.
Собеседник издания отметил, что QR-код — это лишь инструмент для передачи информации. Сам документ, по которому граждане смогут посещать общественные места, могут назвать «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт», «санитарный паспорт» и так далее. Именно так поступили в других странах, где введены QR-коды.
Финальное название, по данным РБК, могут внести в качестве поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах или утвердить документом оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Как рассказал источник РБК со ссылкой на закрытые социсследования, чуть больше
«Это не соответствует социальной практике людей с точки зрения повседневной жизни. Использование термина «QR-код» усиливает настороженность, может пугать и порождать негативные коннотации у людей, которые и так испытывают тревогу из-за нововведений, видя в них различные угрозы», — отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.