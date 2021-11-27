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Ранее неизданный альбом Дэвида Боуи TOY выложили для прослушивания онлайн

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Альбом TOY культового британского музыканта, записанный им еще в 2001 году, увидел свет спустя пять с лишним лет после смерти автора. Боуи, которому принадлежит авторство всех композиций на пластинке, рассчитывал выпустить ее еще в 2002-м. Но из-за споров со звукозаписывающим лейблом этого не сделал.

Альбом вышел 26 ноября как часть бокс-сета Brilliant Adventure (1992–2001). Например, в плейлисте в сети «ВКонтакте» та часть, которую составляет, собственно, Toy — восьмая по счету. В нее входит 12 композиций — новые версии синглов и песен с других альбомов.

«Дэвид переосмыслил свою работу, посмотрев на нее свежим взглядом десятилетия спустя, через призму опыта, — сказал продюсер записи Марк Плати в интервью Irish Examiner. — И я вижу в этом некоторую параллель с тем, как я теперь возвращаюсь к этой записи, двадцать лет спустя».

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуж.дайте, пожалуйста. Самой очень стыдно
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