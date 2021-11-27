Ранее неизданный альбом Дэвида Боуи TOY выложили для прослушивания онлайн

Альбом TOY культового британского музыканта, записанный им еще в 2001 году, увидел свет спустя пять с лишним лет после смерти автора. Боуи, которому принадлежит авторство всех композиций на пластинке, рассчитывал выпустить ее еще в 2002-м. Но из-за споров со звукозаписывающим лейблом этого не сделал.
Альбом вышел 26 ноября как часть бокс-сета Brilliant Adventure (1992–2001). Например, в плейлисте в сети «ВКонтакте» та часть, которую составляет, собственно, Toy — восьмая по счету. В нее входит 12 композиций — новые версии синглов и песен с других альбомов.
«Дэвид переосмыслил свою работу, посмотрев на нее свежим взглядом десятилетия спустя, через призму опыта, — сказал продюсер записи Марк Плати в интервью Irish Examiner. — И я вижу в этом некоторую параллель с тем, как я теперь возвращаюсь к этой записи, двадцать лет спустя».