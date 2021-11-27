Ранее неизданный альбом Дэвида Боуи TOY выложили для прослушивания онлайн

Альбом TOY культового британского музыканта, записанный им еще в 2001 году, увидел свет спустя пять с лишним лет после смерти автора. Боуи, которому принадлежит авторство всех композиций на пластинке, рассчитывал выпустить ее еще в 2002-м. Но из-за споров со звукозаписывающим лейблом этого не сделал.



Альбом вышел 26 ноября как часть бокс-сета Brilliant Adventure (1992–2001). Например, в плейлисте в сети «ВКонтакте» та часть, которую составляет, собственно, Toy — восьмая по счету. В нее входит 12 композиций — новые версии синглов и песен с других альбомов.

