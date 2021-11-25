Адмирала Ушакова прописали на площади Труда. На месте будущего памятника установлен закладной камень

В Петербурге на площади Труда 25 ноября прошла церемония установки закладного камня на месте будущего памятника адмиралу Ушакову. Раньше у градсовета были вопросы к его ботинкам.



Как сообщает пресс-служба городского правительства, в закладной камень заложены четыре капсулы с землей из мест, которые связаны с жизнью адмирала: место рождения — село Бурнаково Ярославской области, Севастополь, остров Корфу (место одного из знаковых сражений) и Санаксарский монастырь в Мордовии (место упокоения).



Памятник будет установлен у Центрального военно-морского музея. Его высота с постаментом составит 7,84 метра, а самой скульптуры — 3,65 метра. С трех сторон постамента появятся тематические барельефы с изображением сражений Ушакова, площадку вымостят гранитными плитами, установят ограждение.

