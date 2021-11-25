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Адмирала Ушакова прописали на площади Труда. На месте будущего памятника установлен закладной камень

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В Петербурге на площади Труда 25 ноября прошла церемония установки закладного камня на месте будущего памятника адмиралу Ушакову. Раньше у градсовета были вопросы к его ботинкам.

Как сообщает пресс-служба городского правительства, в закладной камень заложены четыре капсулы с землей из мест, которые связаны с жизнью адмирала: место рождения — село Бурнаково Ярославской области, Севастополь, остров Корфу (место одного из знаковых сражений) и Санаксарский монастырь в Мордовии (место упокоения).

Памятник будет установлен у Центрального военно-морского музея. Его высота с постаментом составит 7,84 метра, а самой скульптуры — 3,65 метра. С трех сторон постамента появятся тематические барельефы с изображением сражений Ушакова, площадку вымостят гранитными плитами, установят ограждение.

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Как говорится в сообщении, проект одобрен Градостроительным советом и Общественной палатой Санкт-Петербурга. «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как его представляли членам градсовета. «В какой момент вы его запечатлели? — спрашивал в конце 2019 года у авторов теперь уже бывший председатель КГА и главный архитектор города Владимир Григорьев. — Если он с подзорной трубой, значит, он на корабле, так? Если он во время боя, скорее всего, он в сапогах. Если он надел ботинки, чтобы идти во дворец на прием, непонятно, зачем ему труба?»

Однако в 2020-м проект действительно согласовали c формулировкой: «Точный масштаб всего сооружения, верно найденной пропорции соотношения фигуры и пьедестала позволяют стать памятнику композиционным центром пространства площади, создают новое качество архитектурной среды и превращают площадь Труда собственно в площадь».

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Комментарии (2)

radon
Так и назовите площадь его именем
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