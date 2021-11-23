FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +4
73.45р82.77р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

«Мама, нас хотят убить». Петербургскую школу третью неделю «бомбят» анонимы

Анонимные минёры почтовой рассылкой терроризируют петербургскую школу на Васильевском острове. Почему именно она стала мишенью — загадка. «Фонтанка» изучила тексты посланий и нашла переписку в «Телеграме», где обсуждают минирование школ.

3
Печать
Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ
ПоделитьсяПоделиться

Анонимки о заложенных бомбах третью неделю отменяют уроки в школе №27 на Васильевском острове. Ежедневные эвакуации превратились в рутину, раздражающую учителей и родителей. Чтобы сохранить учебный процесс, администрация решилась на дистанционку. На время онлайн-уроков угрозы исчезли, но с возвращением учеников за парты анонимы снова напомнили о себе.

Первую тревогу в 27-й школе имени Бунина объявили 9 ноября. Учреждение располагается в двух зданиях. Анонимы угрожали взрывом корпусу на Лейтенанта Шмидта, 15/1, где учатся 5–11-е классы. На момент эвакуации в здании находилось около 500 человек.

По словам родителей учеников, в гардеробе тогда началось столпотворение. Кто-то из школьников то ли в шутку, то ли всерьёз кричал, что «всех взорвут». На следующий день некоторые из родителей решили оставить детей дома. На почту снова пришло письмо, на этот раз с обещанием устроить новый колумбайн.

«Моя дочь рыдала и говорила: «Мама, нас хотят убить, что же нам теперь делать». Слово «колумбайн» она услышала в первый раз, — рассказала «Фонтанке» мама семиклассницы. — Она слышала о различных терактах, естественно, мы с ней и о Беслане говорили. Но о том, что приходит ученик и кого-то расстреливает, такого не было. Школьники начали это слово «колумбайн» пересылать друг другу».

«Первые дни, когда все это происходило, дети были в шоке и боялись. Некоторые девочки писали маме и прямо прощались: «Я тебя люблю», и так далее, — отметила мама семиклассника Наталья. — Мой сын тоже переживал очень сильно, хотя он у меня морально крепкий. Он просил меня забрать из школы, я приехала и забрала».

Эвакуации продолжались с 9 по 16 ноября. Из стрессовой ситуации процедура превратилась в рутинную. Школьники уже не спешили к гардеробу, а спокойно одевались и шли на улицу. До конца проверки ученики находились в доме творчества на 9-й линии, затем снова возвращались к урокам. В родительских чатах учителя просили мам и пап не поддаваться панике и не передавать волнение детям.

Из расписания ежедневно выпадало 2–3 урока. С 17 ноября в школе ввели дистанционку. В комитете по образованию уточнили, что решение принимала администрация Василеостровского района. Заместитель директора 27-й школы Иван Колесник в разговоре с «Фонтанкой» подтвердил переход на дистант, однако причины отказа от очного обучения называть отказался. «Приказ директора — внутренний документ, и не подлежит огласке», — добавил он.

«Дочка у меня в 9-м классе, мальчик, с которым дружит, — в 11-м. У них экзамены, а из-за срыва уроков дети отстают по программе, — прокомментировала мама ученицы Надежда. — Они реально понимают, что эти угрозы могут быть и не шутками. Эту неделю детей высадили на удаленку, что тоже сложно назвать обучением. Но это однозначно лучше, чем подвергать детей опасности Учителя справляются, однако очное обучение больше даёт возможности для диалога учитель — ученик. И удаленка основана на Интернете, что тоже не всегда технически стабильно».

Пока уроки проводили онлайн, анонимные письма перестали приходить. В понедельник, 22 ноября, школьники вернулись за парты, и минёры напомнили о себе с новым размахом. Сначала эвакуацию провели в корпусе средней и старшей школы, затем тревогу объявили в здании младших классов на 9-й линии. Также ложные сигналы о заложенных бомбах поступили в расположенный по соседству детско-юношеский творческий центр и гимназию №642 «Земля и Вселенная» с пропиской на Васильевском острове. Это учреждение в последние две недели также терроризировали анонимы, но с гораздо более редкой периодичностью, чем 27-ю школу.

Все письма приходили на почту УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области. Авторы использовали сервис ProtonMail, который позволяет шифровать послания. Его ещё в январе 2020 года блокировал Роскомнадзор. Так ведомство боролось с анонимами, которые почти два месяца бомбардировали Петербург угрозами взрыва и требованием денег от православного бизнесмена Константина Малофеева. Protonmail согласился сотрудничать с российскими властями и удалил аккаунты авторов рассылок. Роскомнадзор снял санкции с сервиса. Имя автора рассылки публично рассекречено не было.

По данным «Фонтанки», в полиции считают, что на этот раз письма были отправлены с территории Украины. В первом послании минёры просили миллион рублей. Для перевода оставили телефон некоего Богдана. Номер действительно принадлежит жителю Ставропольского края Богдану, он любит поспорить в социальных сетях и сам оставляет телефон в комментариях. «Какой-то левый человек написал от моего имени письмо о лжеминировании вашей школы, также написал туда мой номер, недавно ко мне приходили домой [полиция], все узнавали, кто это сделал. Человека, который это совершил, уже разыскивают», — отметил Богдан в переписке с корреспондентом.

Также в анонимках указывается ник MadCriminal. По этому имени в «Телеграме» можно найти канал, который представляет собой хранилище переписки двух пользователей — MadCriminal и «дизайнера».

— Че ты так загоняешься, ну написали адрес, — отмечает «дизайнер».

—...докс и сват, — пишет MadCriminal. (Доксинг — это публикация информации о человеке с целью мести, травли и шантажа. «Сват» происходит от аббревиатуры SWAT, так называется полицейский спецназ в США. Термин swatting обозначает ложный вызов на номер службы спасения, когда к месту предполагаемой трагедии вызывают спецназ.)

— В нашей стране нету такого, — реагирует «дизайнер».

— В какой стране нету задержания за ложное минирование, — пишет MadCriminal.

— Я не занимаюсь нелегальщиной.

«Фонтанка» написала обоим участникам переписки. Дизайнер сказал, что он «недопрограмист» и понятия не имеет, кто такой MadCriminal. Персонаж появился внезапно и начал угрожать вызовом ОМОНа к адресу проживания. «Денег не хотел, если сдеанонит, то возможно будет требовать, я не знаю. Я обычный дизайнер и немного программист, занимаюсь фрилансом, чернухой не занимаюсь. Я не знаю, почему именно я его жертва», — отметил он.

В чатах «Телеграма» можно найти предостережения о том, что человек под ником MadCriminal является мошенником. Пользователи называют его школьником. MadCriminal также ведёт телеграм-канал, где публиковалась ссылка на статью «Комсомольской правды» о минировании 27-й школы. Позже она была удалена.

«Фонтанка» связалась с MadCriminal. Сначала он изменил свой ник на cia.gov (Центральное разведывательное управление США). А во время общения с корреспондентом стёр и это имя и поставил вместо него точку. Свою личность он раскрывать отказался.

«Меня подставили. Я создал телеграм для общения с родственниками. Я не занимаюсь подобным [мирования], те кто занимаются — черты. Мне писали злоумышленники, требовали деньги», — написал он. — Я на данный момент в Латвии, скрывать мне нечего, в отделение я ходил, технику изымали, проверяли».

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

LOM
Хохлоботы- зло!
zelf
Там еще 642-ю несколько раз "минировали".
Pilat
Ну какие же это анонимы.
Они сидят на одной улице с СБУ, в славном городе КиЭвЭ.
Доедают сало.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний