«Мама, нас хотят убить». Петербургскую школу третью неделю «бомбят» анонимы

Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Анонимки о заложенных бомбах третью неделю отменяют уроки в школе №27 на Васильевском острове. Ежедневные эвакуации превратились в рутину, раздражающую учителей и родителей. Чтобы сохранить учебный процесс, администрация решилась на дистанционку. На время онлайн-уроков угрозы исчезли, но с возвращением учеников за парты анонимы снова напомнили о себе.

Первую тревогу в 27-й школе имени Бунина объявили 9 ноября. Учреждение располагается в двух зданиях. Анонимы угрожали взрывом корпусу на Лейтенанта Шмидта, 15/1, где учатся 5–11-е классы. На момент эвакуации в здании находилось около 500 человек.



По словам родителей учеников, в гардеробе тогда началось столпотворение. Кто-то из школьников то ли в шутку, то ли всерьёз кричал, что «всех взорвут». На следующий день некоторые из родителей решили оставить детей дома. На почту снова пришло письмо, на этот раз с обещанием устроить новый колумбайн.

«Моя дочь рыдала и говорила: «Мама, нас хотят убить, что же нам теперь делать». Слово «колумбайн» она услышала в первый раз, — рассказала «Фонтанке» мама семиклассницы. — Она слышала о различных терактах, естественно, мы с ней и о Беслане говорили. Но о том, что приходит ученик и кого-то расстреливает, такого не было. Школьники начали это слово «колумбайн» пересылать друг другу».

«Первые дни, когда все это происходило, дети были в шоке и боялись. Некоторые девочки писали маме и прямо прощались: «Я тебя люблю», и так далее, — отметила мама семиклассника Наталья. — Мой сын тоже переживал очень сильно, хотя он у меня морально крепкий. Он просил меня забрать из школы, я приехала и забрала».



Эвакуации продолжались с 9 по 16 ноября. Из стрессовой ситуации процедура превратилась в рутинную. Школьники уже не спешили к гардеробу, а спокойно одевались и шли на улицу. До конца проверки ученики находились в доме творчества на 9-й линии, затем снова возвращались к урокам. В родительских чатах учителя просили мам и пап не поддаваться панике и не передавать волнение детям.

Из расписания ежедневно выпадало 2–3 урока. С 17 ноября в школе ввели дистанционку. В комитете по образованию уточнили, что решение принимала администрация Василеостровского района. Заместитель директора 27-й школы Иван Колесник в разговоре с «Фонтанкой» подтвердил переход на дистант, однако причины отказа от очного обучения называть отказался. «Приказ директора — внутренний документ, и не подлежит огласке», — добавил он.

«Дочка у меня в 9-м классе, мальчик, с которым дружит, — в 11-м. У них экзамены, а из-за срыва уроков дети отстают по программе, — прокомментировала мама ученицы Надежда. — Они реально понимают, что эти угрозы могут быть и не шутками. Эту неделю детей высадили на удаленку, что тоже сложно назвать обучением. Но это однозначно лучше, чем подвергать детей опасности Учителя справляются, однако очное обучение больше даёт возможности для диалога учитель — ученик. И удаленка основана на Интернете, что тоже не всегда технически стабильно».



Пока уроки проводили онлайн, анонимные письма перестали приходить. В понедельник, 22 ноября, школьники вернулись за парты, и минёры напомнили о себе с новым размахом. Сначала эвакуацию провели в корпусе средней и старшей школы, затем тревогу объявили в здании младших классов на 9-й линии. Также ложные сигналы о заложенных бомбах поступили в расположенный по соседству детско-юношеский творческий центр и гимназию №642 «Земля и Вселенная» с пропиской на Васильевском острове. Это учреждение в последние две недели также терроризировали анонимы, но с гораздо более редкой периодичностью, чем 27-ю школу.

Все письма приходили на почту УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области. Авторы использовали сервис ProtonMail, который позволяет шифровать послания. Его ещё в январе 2020 года блокировал Роскомнадзор. Так ведомство боролось с анонимами, которые почти два месяца бомбардировали Петербург угрозами взрыва и требованием денег от православного бизнесмена Константина Малофеева. Protonmail согласился сотрудничать с российскими властями и удалил аккаунты авторов рассылок. Роскомнадзор снял санкции с сервиса. Имя автора рассылки публично рассекречено не было.



По данным «Фонтанки», в полиции считают, что на этот раз письма были отправлены с территории Украины. В первом послании минёры просили миллион рублей. Для перевода оставили телефон некоего Богдана. Номер действительно принадлежит жителю Ставропольского края Богдану, он любит поспорить в социальных сетях и сам оставляет телефон в комментариях. «Какой-то левый человек написал от моего имени письмо о лжеминировании вашей школы, также написал туда мой номер, недавно ко мне приходили домой [полиция], все узнавали, кто это сделал. Человека, который это совершил, уже разыскивают», — отметил Богдан в переписке с корреспондентом.

Также в анонимках указывается ник MadCriminal. По этому имени в «Телеграме» можно найти канал, который представляет собой хранилище переписки двух пользователей — MadCriminal и «дизайнера».

— Че ты так загоняешься, ну написали адрес, — отмечает «дизайнер».

—...докс и сват, — пишет MadCriminal. (Доксинг — это публикация информации о человеке с целью мести, травли и шантажа. «Сват» происходит от аббревиатуры SWAT, так называется полицейский спецназ в США. Термин swatting обозначает ложный вызов на номер службы спасения, когда к месту предполагаемой трагедии вызывают спецназ.)



— В нашей стране нету такого, — реагирует «дизайнер».

— В какой стране нету задержания за ложное минирование, — пишет MadCriminal.

— Я не занимаюсь нелегальщиной.

«Фонтанка» написала обоим участникам переписки. Дизайнер сказал, что он «недопрограмист» и понятия не имеет, кто такой MadCriminal. Персонаж появился внезапно и начал угрожать вызовом ОМОНа к адресу проживания. «Денег не хотел, если сдеанонит, то возможно будет требовать, я не знаю. Я обычный дизайнер и немного программист, занимаюсь фрилансом, чернухой не занимаюсь. Я не знаю, почему именно я его жертва», — отметил он.

В чатах «Телеграма» можно найти предостережения о том, что человек под ником MadCriminal является мошенником. Пользователи называют его школьником. MadCriminal также ведёт телеграм-канал, где публиковалась ссылка на статью «Комсомольской правды» о минировании 27-й школы. Позже она была удалена.

«Фонтанка» связалась с MadCriminal. Сначала он изменил свой ник на cia.gov (Центральное разведывательное управление США). А во время общения с корреспондентом стёр и это имя и поставил вместо него точку. Свою личность он раскрывать отказался.



«Меня подставили. Я создал телеграм для общения с родственниками. Я не занимаюсь подобным [мирования], те кто занимаются — черты. Мне писали злоумышленники, требовали деньги», — написал он. — Я на данный момент в Латвии, скрывать мне нечего, в отделение я ходил, технику изымали, проверяли».

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

