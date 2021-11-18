«Внутренний документ не подлежит огласке». После двух недель «минирований» петербургскую школу перевели на дистант

Как рассказала «Фонтанке» мать одной из школьниц 18 ноября, накануне в 27-й школе на Васильевском острове перевели на дистанционное обучение всех учеников с 5-го по 11-й класс. Средние и старшие классы учатся в корпусе на Лейтенанта Шмидта, дом 15/1. В течение последних двух недель учеников регулярно эвакуировали из-за ложных сообщений о минировании. Из-за чего пропадали по 2–3 урока.
В сообщениях, разосланных по чатам классов, указывалось, что «ведется следствие и все силы правоохранительных служб направлены на решение проблемы».
«Дистанционное обучение организовано в полном объёме онлайн. С точки зрения учебного процесса стало лучше», — отметила мать школьницы.
Заместитель директора 27-й школы Иван Колесник в разговоре с «Фонтанкой» подтвердил переход на дистант, однако причины отказа от очного обучения называть отказался. «Приказ директора — внутренний документ и не подлежит огласке», — добавил он.
«Фонтанка» обратилась за комментарием в администрацию Василеостровского района.