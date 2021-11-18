«Внутренний документ не подлежит огласке». После двух недель «минирований» петербургскую школу перевели на дистант

Как рассказала «Фонтанке» мать одной из школьниц 18 ноября, накануне в 27-й школе на Васильевском острове перевели на дистанционное обучение всех учеников с 5-го по 11-й класс. Средние и старшие классы учатся в корпусе на Лейтенанта Шмидта, дом 15/1. В течение последних двух недель учеников регулярно эвакуировали из-за ложных сообщений о минировании. Из-за чего пропадали по 2–3 урока.



В сообщениях, разосланных по чатам классов, указывалось, что «ведется следствие и все силы правоохранительных служб направлены на решение проблемы».

