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«Внутренний документ не подлежит огласке». После двух недель «минирований» петербургскую школу перевели на дистант

Впервые школу в Петербурге перевели на удалёнку из-за ложных сообщений о минировании

Школу на Васильевском острове отправили на дистанционное обучение. Онлайну предшествовала волна ложных минирований.

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Как рассказала «Фонтанке» мать одной из школьниц 18 ноября, накануне в 27-й школе на Васильевском острове перевели на дистанционное обучение всех учеников с 5-го по 11-й класс. Средние и старшие классы учатся в корпусе на Лейтенанта Шмидта, дом 15/1. В течение последних двух недель учеников регулярно эвакуировали из-за ложных сообщений о минировании. Из-за чего пропадали по 2–3 урока.

В сообщениях, разосланных по чатам классов, указывалось, что «ведется следствие и все силы правоохранительных служб направлены на решение проблемы».

«Дистанционное обучение организовано в полном объёме онлайн. С точки зрения учебного процесса стало лучше», — отметила мать школьницы.

Заместитель директора 27-й школы Иван Колесник в разговоре с «Фонтанкой» подтвердил переход на дистант, однако причины отказа от очного обучения называть отказался. «Приказ директора — внутренний документ и не подлежит огласке», — добавил он.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в администрацию Василеостровского района.

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Комментарии (1)

Софокл Аристархович
Лучше бы ЕГЭ перевели на дистант.
Хотя, думаю, в некоторых республиках, одинаково "удаоенных" от Всевидящего ока так и происходит.
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