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Почти 500 человек эвакуировали из школы на Васильевском после письма с обещанием Колумбайна и взрыва

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Уроки в школе 27 Василеостровского района закончились не начавшись после письма о «заминировании».

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 ноября, накануне около половины девятого утра на электронную почту регионального УФСБ поступило письмо. Автор сообщал, что его ребята, которые учатся в школе на набережной Лейтенанта Шмитдта, 15, готовы принести взрывное устройство в учебное заведение, а также устроить новый Колумбайн (стрельбу — Ф.). Электронный террорист уверял, что мощность СВУ такова, что взрывная волна затронет все в радиусе 500 метров.

«Удачи 27 школа города Санкт-Петербург!», - ехидно заканчивалось письмо.

На место немедленно выехали сотрудники полиции. Из здания было эвакуировало 494 человека.

Осмотр помещений школы, а также прилегающей территории никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств не выявил.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (1)

260569221
Колу… что???
Это тот, кто клумбы делает???
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