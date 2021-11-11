Почти 500 человек эвакуировали из школы на Васильевском после письма с обещанием Колумбайна и взрыва

Уроки в школе 27 Василеостровского района закончились не начавшись после письма о «заминировании».
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 ноября, накануне около половины девятого утра на электронную почту регионального УФСБ поступило письмо. Автор сообщал, что его ребята, которые учатся в школе на набережной Лейтенанта Шмитдта, 15, готовы принести взрывное устройство в учебное заведение, а также устроить новый Колумбайн (стрельбу — Ф.). Электронный террорист уверял, что мощность СВУ такова, что взрывная волна затронет все в радиусе 500 метров.
«Удачи 27 школа города Санкт-Петербург!», - ехидно заканчивалось письмо.
На место немедленно выехали сотрудники полиции. Из здания было эвакуировало 494 человека.
Осмотр помещений школы, а также прилегающей территории никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств не выявил.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.