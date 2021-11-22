Минеры снова срывают уроки в школе на Васильевском. Эвакуация меняет расписание уже третью неделю

Как сообщила «Фонтанке» мама одной из учениц, 22 ноября в 27 школе объявили эвакуацию около 11.30. Учеников из корпуса Лейтенанта Шмидта, дом 15/1 вывели на улицу.



По данным «Фонтанки», информация об очередном минировании школы пришла по электронной почте. Здание осматривают взрывотехники.



27-ю школу на Васильевском острове минировали в течение двух недель. Анонимы угрожали мощным взрывом. Из здания ежедневно эвакуировали почти 500 человек. Из-за проверок из расписания выпадало по 2–3 урока. На прошлой неделе перевели на дистанционное обучение.

