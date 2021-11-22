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Минеры снова срывают уроки в школе на Васильевском. Эвакуация меняет расписание уже третью неделю

Школу на Васильевском острове минируют третью неделю подряд

В первый день после дистанционки в 27 школе на Васильевском острове снова эвакуируют. Уроки отменяют из-за угрозы взрыва.

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Как сообщила «Фонтанке» мама одной из учениц, 22 ноября в 27 школе объявили эвакуацию около 11.30. Учеников из корпуса Лейтенанта Шмидта, дом 15/1 вывели на улицу.

По данным «Фонтанки», информация об очередном минировании школы пришла по электронной почте. Здание осматривают взрывотехники.

27-ю школу на Васильевском острове минировали в течение двух недель. Анонимы угрожали мощным взрывом. Из здания ежедневно эвакуировали почти 500 человек. Из-за проверок из расписания выпадало по 2–3 урока. На прошлой неделе перевели на дистанционное обучение.

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Комментарии (1)

Вышибатя
Интересно, сколько в рублях это обходится.
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