Центр им. Гамалеи завершает разработку лекарства от коронавируса. Препарат может получить регистрацию до конца апреля

В течение ближайших 3–5 месяцев может получить регистрацию препарат для лечения коронавируса на основе моноклональных антител. Об этом 21 ноября ТАСС сообщил замглавы центра-разработчика — НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов.

«Препарат уже в высокой степени готовности. В ближайшее время мы уже выходим в клинические исследования. Я надеюсь, что это будет в январе, мы получим разрешение. И надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев — 3–5 — можно получить одобрение», — приводит агентство слова Логунова.