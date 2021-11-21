Центр им. Гамалеи завершает разработку лекарства от коронавируса. Препарат может получить регистрацию до конца апреля

В течение ближайших 3–5 месяцев может получить регистрацию препарат для лечения коронавируса на основе моноклональных антител. Об этом 21 ноября ТАСС сообщил замглавы центра-разработчика — НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов.
«Препарат уже в высокой степени готовности. В ближайшее время мы уже выходим в клинические исследования. Я надеюсь, что это будет в январе, мы получим разрешение. И надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев — 3–5 — можно получить одобрение», — приводит агентство слова Логунова.
Ранее в интервью «Фонтанке» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова рассказывала, что сейчас моноклональные антитела применяются на поздних этапах лечения, когда человек уже в больнице. «А на этой стадии они дают гораздо меньший эффект, чем в начале заболевания. Если сейчас все, кто кашляет, пойдут за моноклональными антителами, этого не выдержит ни один бюджет. Поэтому и было принято такое решение — бюджетосберегающее, но с точки зрения биологии — не оптимальное. Когда такое лечение будет — не знаю», — говорила профессор.
В ноябре о разработке лекарства от коронавируса на основе моноклональных антител отчитался Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН.