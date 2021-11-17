Институт молекулярной биологии им. Энгельгардта разработал лекарство от COVID-19. Его проверяли на хомяках

Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН разработал лекарство от коронавируса на основе моноклональных антител. Об этом 17 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора института Александра Макарова.



«Год назад мы рассказывали о разработке одной из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса, которая помогла в поиске доноров для переливания крови тяжелобольным. С использованием этой тест-системы в сотрудничестве с медиками ФМБА и учеными Сибирской академии наук мы разработали лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе дельта- и гамма-варианты», — сказал Макаров в среду на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.