Нерабочие дни устроили переворот на рынке организованного выездного туризма

Период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на рынке организованного туризма отметился почти ажиотажным спросом на зарубежные туры. При этом среди стран, где россияне предпочитают проводить осенний отдых, с большим отрывом сменился лидер.



Как сообщает 10 ноября Ассоциация туроператоров (АТОР), среди проданных в России туров с заездами с 29 октября по 4 ноября половина пришлась на Египет. Турция, лидировавшая среди осенних направлений в предыдущие годы, отхватила 19% от всех реализованных турпакетов, подвинувшись на второе место в рейтинге. Третье место поделили Доминикана и ОАЭ, туры на Кубу и по России купили по 3,5% туристов. Закрывают десятку Мексика, Сейшелы, Мальдивы, Кипр и Венгрия — у всех доля не превышает и 3%.