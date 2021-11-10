Нерабочие дни устроили переворот на рынке организованного выездного туризма

Период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на рынке организованного туризма отметился почти ажиотажным спросом на зарубежные туры. При этом среди стран, где россияне предпочитают проводить осенний отдых, с большим отрывом сменился лидер.
Как сообщает 10 ноября Ассоциация туроператоров (АТОР), среди проданных в России туров с заездами с 29 октября по 4 ноября половина пришлась на Египет. Турция, лидировавшая среди осенних направлений в предыдущие годы, отхватила 19% от всех реализованных турпакетов, подвинувшись на второе место в рейтинге. Третье место поделили Доминикана и ОАЭ, туры на Кубу и по России купили по 3,5% туристов. Закрывают десятку Мексика, Сейшелы, Мальдивы, Кипр и Венгрия — у всех доля не превышает и 3%.
Как отмечают в АТОР, такой интерес россиян к зарубежным турам связан с вводимыми в стране ограничениями из-за пандемии, на их фоне проще было уехать с пакетными турами за рубеж в страны, где помимо сертификатов вакцинации принимают отрицательный ПЦР-тест или где вовсе не нужны тесты. И, как и предсказывали эксперты, Египет серьезно потеснил Турцию даже при отсутствии чартеров. Заметной тенденцией стало и существенное падение спроса на туры по России в этот период.
«В 2021 году на ноябрьские праздники четверка лидеров выглядит (по убыванию количества проданных туров) так: Египет, Турция, Доминикана, ОАЭ. В 2020 году она была иной: Турция была лидером, далее располагались Россия, Танзания и Куба. До пандемии, в 2019 году, на эти же даты рейтинг был таков: Турция, Таиланд, ОАЭ, Куба. Как видим, появление Египта полностью изменило картину этого осеннего сезона — это направление сразу вышло в лидеры, «сместив» с первой позиции прежнего лидера — Турцию», — рассказал «Вестнику АТОР» специалист по маркетингу компании TBS Group, управляющей сетью турагентств «1001 тур», Орхан Омаров.