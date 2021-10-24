Улететь от локдауна. Куда можно уехать за границу на школьные каникулы и ноябрьские нерабочие дни

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Школьные осенние каникулы в 2021 году продлятся две недели, захватив ноябрьские праздники — с 25 октября по 8 ноября. Но отдыхать будут не только школьники. 20 октября президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян воздержаться от поездок в другие регионы страны. Но от зарубежных поездок власти граждан не отговаривают. «Фонтанка» публикует актуальный перечень доступных популярных направлений.



Где еще тепло

Кипр

Российские туристы могут попасть на остров Афродиты по оформленной онлайн про-визе (но и шенген принимается в зачет).

Путешественникам нужно сдать ПЦР-тест за 72 часа до вылета и еще один (платный) по прибытии в страну. Но вакцинация «Спутником V» избавляет от этой процедуры. Привитым необходимо загрузить копию свидетельства о вакцинации на английском языке при заполнении формы. Невакцинированные путешественники также должны сдать платно еще один ПЦР-тест на 7-й день своего пребывания на Кипре, а далее повторять их через каждые 72 часа.

На Кипр летают как регулярные, так и чартерные рейсы. Прямой рейс в Ларнаку из Северной столицы на 30 октября стоит от 17,5 тысяч рублей. А вот обратный билет на 7 ноября и соседние даты более 60 тысяч рублей. Стоимость недельного пакетного тура на двоих начинается от 85 тысяч рублей за трехзвездочный отель с завтраками.

Турция

Для поездки в Турцию виза россиянам не нужна. Достаточно сдать ПЦР-тест за 72 часа (или антиген-тест за 48 часов) до прибытия в страну и заполнить специальную форму. При въезде пассажиры могут быть подвергнуты выборочным ПЦР-тестам (например, при наличии симптомов заболевания).



От сдачи теста освобождает сертификат о вакцинации, но только «Спутником V», также подойдет сертификат о перенесенном за последние полгода заболевании с «Госуслуг». Дети до 12 лет от теста освобождены.

Сейчас в Турцию летают как регулярные, так и чартерные рейсы. В Стамбул из Петербурга можно улететь за 10 тысяч рублей. В Анталью за 18 тысяч рублей в одну сторону.

Египет

В Египте туристам ставят визу по прибытии за 25 долларов (по прилете в Шарм-эль-Шейх бесплатно «синайский штамп»).

От сдачи ПЦР-теста освобождает только прививка «Спутником V». Остальным нужно предоставить результат анализа, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия в Египет (или сдать по прибытию в аэропорту за 30 долларов).

Пока в Египет (в том числе на популярные курорты) летают только регулярные рейсы. Чартеры начнут летать сразу после осенних каникул — с 9 ноября. Пакетный тур на двоих на 7 дней с размещением в отеле «4 звезды» стоит от 100 тысяч рублей.

Дальние страны

Куба

Куба пускает россиян без визы. Но потребуется сдать два ПЦР-теста. Первый — не ранее чем за 72 часа до посадки в самолет (нужен оригинал с печатью и QR-кодом), второй — по прибытии на Кубу. Организованным туристам не нужно проходить пятидневный карантин, а вот самостоятельным путешественникам придется это сделать. Прививка российскими вакцинами льгот не дает.



Есть прямые регулярные и чартерные рейсы из Москвы. Пакетный тур на двоих на 7 дней с размещением в отеле «3 звезды» стоит от 150 тысяч рублей.

Доминикана

Без визы российские туристы могут попасть и в Доминикану. Сдавать ПЦР-тест не нужно.

Но выборочно по прибытии проводятся особые дыхательные экспресс-тесты. До вылета надо заполнить онлайн-форму и получить два QR-кода.

Обладатели вакцинного сертификата освобождаются от тестирования и карантина.

Прямые регулярные рейсы из Москвы (AZUR air) в Ла-Роману. Пакетный тур на двоих на 7 дней с размещением в отеле «4 звезды» стоит от 200 тысяч рублей.

Мексика

Российские туристы могут получить бесплатное электронное разрешение на въезд. ПЦР-тесты не нужны. Но до вылета нужно заполнить электронную декларацию онлайн и предъявить по прибытии.

Пакетных туров на ноябрьские каникулы у «большой тройки» туроператоров найти не удалось. Рейс из Петербурга Turkish airlines с пересадкой в Стамбуле обойдется в 200 тысяч туда-обратно.

Сейшелы

Виза для поездки на Сейшелы не нужна. Но нужно заранее получить онлайн разрешение на поездку (его нужно распечатать и предъявить во время регистрации на рейс) и иметь страховку, покрывающую лечение от COVID-19.



Также потребуется ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до вылета. Вакцинация от него не освобождает.

Прямые регулярные рейсы выполняются из Москвы. Недельный тур для двоих в отеле «4 звезды» с завтраком стоит от 250 тысяч рублей.

Мальдивы

Виза российским туристам не потребуется. Но всем необходимо предъявить ПЦР-тест (справка на английском языке), сделанный не ранее чем за 96 часов до прилета. Детям до года — не нужен. В течение 24 часов до прибытия в аэропорт Мале нужно загрузить декларацию о состоянии здоровья (и результат теста) на этот сайт.

После этого турист получает персональный QR-код, который необходимо сохранить для предъявления в аэропорту. Он действует 24 часа.

Стоимость пакетного тура на двоих взрослых на 7 ночей с перелетом и питанием «все включено» в отеле «5 звезд» с заездом в конце октября начинается от 500 тысяч рублей.

Доступная Европа

Греция

Для въезда в Грецию понадобится шенгенская виза. Путешественникам тоже нужно перед въездом заполнить форму PLF (PassengerLocatorForm) с получением QR-кода.



Россиянам старше 12 лет придется предъявить при въезде в Грецию отрицательный результат ПЦР-тест на COVID-19, сделанный за 72 часа до прибытия или экспресс-тест (за 48 часов до прибытия). Вакцинация от этого не освобождает.

Также по прибытии будет проводиться выборочное экспресс-тестирование на коронавирус. Это бесплатно, но обязательно. До получения результата экспресс-тестирования покинуть аэропорт туристы не смогут. При положительном тесте туристы помещаются в карантинный отель, который оплачивается властями Греции.

Российская вакцина не освободит от сдачи анализов, но сертификат о прививке «Спутником V» позволит посещать музеи (иначе придется сдавать ПЦР или антиген-тест).

Слетать из Петербурга в Афины и обратно на ноябрьские нерабочие дни можно с пересадкой в Москве за 40 тысяч рублей.

Хорватия

Хорватия выдает россиянам собственные визы и пускает по шенгену. Перед вылетом нужно заполнить специальную форму на сайте Министерства туризма Хорватии.

Для въезда нужен ПЦР-тест на английском языке (сделанный за 72 часов до прибытия) или антиген-тест из списка сертифицированных в ЕС (за 48 часов). Заменой теста может быть сертификат о вакцинации «Спутником V» на английском языке. Детям до 12 лет проходить тестирование не нужно при условии, что сертификаты вакцинации есть у сопровождающих их взрослых.



Перед вылетом нужно заполнить специальную форму на сайте Министерства туризма Хорватии и иметь подтверждение бронирования в Хорватии.

Регулярные рейсы из Москвы летают в Загреб, а полеты на побережье выполняются до конца октября. Если ехать на первую неделю школьных каникул, в Сплит и обратно можно слетать за 25 тысяч рублей.

Венгрия

Для поездки в Венгрию нужна шенгенская виза. Но сама страна дает туристам однократные визы.

Венгрия признает все российские вакцины. Туристам из России без прививки нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за три дня до поездки. Справка должна быть на венгерском или английском языке.

Рейсы в Будапешт есть из Москвы и Петербурга. Судя по ценам на билеты, спрос на направление высок. Лоукостер WizzAir предлагает билеты на ноябрьские каникулы от 340 евро в одну сторону.

Сербия

Для поездки в Сербию виза не нужна. Но придется предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до прибытия. Детям до 12 лет не нужно. Наличие сертификата о вакцинации от анализа не освобождают.

Прямые рейсы в Белград есть из Москвы и Петербурга. В зависимости от дня билет в одну сторону обойдется от 16 до 60 тысяч рублей.

Более подробный список открытых стран и условий въезда можно найти на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

