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Дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими

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Владимир Путин объявил всероссийскую нерабочую неделю — как это будет работать

Владимир Путин объявил всероссийскую нерабочую неделю — как это будет работать

Что известно о нерабочих днях 30 октября — 7 ноября

Президент Владимир Путин в среду, 20 октября, провел рабочее совещание, на котором официально объявил о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября включительно. «Фонтанка» объясняет, что это и как это будет.

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1

Зачем это делается?

Как объяснил Владимир Путин, нерабочая неделя нужна, чтобы сократить количество контактов жителей страны на работе и в общественном транспорте. Это необходимо, чтобы прервать цепочки заражений коронавирусом и сбить высокий темп распространения эпидемии.

«Прежде всего, важно сбить темп распространения инфекции и мобилизовать здравоохранение. У нас не должно быть такого, чтобы люди не смогли попасть в больницу по несколько суток».

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Юридическое обоснование

Дни с субботы, 30 октября, по следующее воскресенье, 7 ноября включительно, объявляются нерабочими в соответствии с указом президента РФ (еще не опубликован). Указы обладают высшей юридической силой после Конституции и федеральных законов, являются подзаконными правовыми актами. После публикации должно пройти семь дней до их вступления в силу.

В Трудовом кодексе нет такого понятия «нерабочий день» — там только «нерабочие праздничные дни» и «выходные дни». Порядок оплаты сотрудникам простоя в эти даты или, наоборот, оплаты работы четко не регламентирован.

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3

Как они будут оплачиваться?

В марте 2020 года, когда президент издавал аналогичный указ о «нерабочих днях», была использована формулировка «с сохранением заработной платы». Для придания законодательной базы под это новое явление принимался специальный закон о внесении поправок в Налоговый кодекс (ФЗ № 102-ФЗ от 01.04.2020).

Согласно прошлогодним разъяснениям Минтруда https://mintrud.gov.ru/labour/relationship/379, размер заработной платы должен соответствовать заработной плате, если бы работник отработал норму рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму труда при сдельной оплате.

Парадоксальным образом, если работник в силу каких-то причин все же работает в такие дни, они оплачиваются ему как обычные, а не как сверхурочная работа в выходные.

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Кто все равно будет работать?

В марте прошлого года указ президента не распространял действие режима нерабочих дней на следующие предприятия:

  • непрерывно действующие организации;
  • медицинские и аптечные организации;
  • организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;
  • организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;
  • организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Отдельно, уже вторым указом, к списку исключений были добавлены:

  • организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);
  • иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ.

Важная деталь: в указах говорится не о конкретных работниках таких предприятий, а о работе самих организаций с указанными видами деятельности. То есть весь вспомогательный персонал, не задействованный в выполнении упомянутых президентом функций, также должен работать.

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5

Что такое «непрерывно действующие организации»?

Минтруд это объяснял так:

«…в которых невозможна приостановка деятельности по производственно-техническим условиям. Кроме того, организаций в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения; эксплуатирующих опасные производственные объекты и в отношении которых действует режим постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности; организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения; организаций атомной промышленности; строительных организаций, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей; организаций сельскохозяйственной отрасли, занятых на полевых работах».

Позже потребовались дополнения и разъяснения к этому списку:

  • организации медицинской промышленности;
  • производство продуктов питания и товаров первой необходимости, в том числе выпускающие материалы, ингредиенты, сырье и комплектующие, необходимые для их производства.
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Кому полагается сохранение зарплаты, а кому нет?

На сохранение зарплаты могут рассчитывать лишь штатные сотрудники. Те, кто работает по договорам подряда, скорее всего, останутся без денег.

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7

А если на эти дни приходится отпуск?

Многие на время школьных осенних каникул брали отпуска. Нерабочие дни, по логике предыдущих указов, в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.

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8

А можно будет работать на удаленке?

Да. По согласованию с работодателем можно будет работать удаленно.

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9

Кому вообще нельзя будет работать?

Вице-премьер Татьяна Голикова особо подчеркнула, что на время нерабочих дней необходимо будет полностью прекратить работу зрелищных мероприятий и ночных ресторанов.

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10

Откуда у бизнеса деньги на оплату отдыха сотрудников?

Путин подчеркнул, что понимает, что это решение ляжет, в первую очередь, на плечи работодателя. Первый вице-премьер Андрей Белоусов подсчитал, что это будет стоить около 60 млрд рублей в масштабах страны.

Чтобы хоть как-то компенсировать эти потери, чиновники планируют выдавать льготные кредиты и гранты в размере МРОТ на каждого сотрудника. В 2021 году минимальный размер оплаты труда (федеральный) составляет 12 792 рубля.

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11

Кому полагаются гранты?

Тем, кто, по мнению властей, больше всего пострадает: предприятиям общепита, спорта, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений. Чиновники подсчитали, что охват таких выплат составит около двух миллионов человек и покроет половину выпадающей выручки пострадавших фирм.

Этого мало, причем деньги получат только те, кто оформлял сотрудников в штат, а не держал на договорах подряда.

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12

Что за льготные кредиты? Как в прошлый раз? Их можно будет не отдавать?

Как сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов, предоставление льготных кредитов предполагается увязать с сохранением численности работников. 90 % работников должно сохраняться, предприятие должно об этом каждый месяц отчитываться в банк — это будет прописано в кредитном договоре. Если условие не соблюдается, предприятие выпадает из программы и будет выплачивать кредит по рыночной ставке — около 10 % годовых. О том, что их при определенных условиях можно будет не отдавать, как это было в прошлом году, пока речи не идет.

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13

А могут продлить потом такие нерабочие дни?

Да, это возможно, В прошлом году именно так и случилось. Кроме того, Путин дал возможность регионам начинать их даже раньше — уже с 23 октября. Но в Петербурге это пока не планируется.

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14

Что делать, если уже сейчас дома кто-то заболел коронавирусом?

Владимир Путин дал четкую рекомендацию: «Если у вас кто-то в семье заболел, вам необходимо получить больничный и тоже остаться дома. Даже если дел невпроворот. Я прошу Минздрав отслеживать, как идет выдача таких больничных в регионах, а власти — контролировать изоляцию таких людей».

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15

Это все потому, что мало вакцинировались?

Да, Владимир Путин об этом прямо говорит: «У нас только два способа пройти через этот период: переболеть или вакцинироваться. Но зачем дожидаться тяжелых последствий?»

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16

Как Путин предлагает стимулировать вакцинацию?

Президент поддержал идею о предоставлении двух выходных дней после каждой дозы вакцины. Он рассказал, что у него после второй прививки повысилась температура, так что он понимает, о чем речь. Идею о выходных после прививки он назвал разумной, хотя, как именно это должно работать, предложил еще подумать.

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© Фонтанка.Ру

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Комментарии (19)

LiChaBaTa
Наш Великий и Всемогущий!
261182581
У нас не должно быть такого, чтобы люди не смогли попасть в больницу по несколько суток».-Конечно не должно, только, гладко было на бумаге, да забыли про овраги.Как у нас государство заботится о здоровье людей: количество больничных коек сокращено вдвое, бюджетные расходы на медицину сокращаются, объявляют нерабочие дни, при этом они не оплачиваются, но если вам нужны деньги на з/п- возьмите кредит, как вы будете его отдавать- никого не волнует,призывают уколоться из каждого утюга, хотя, любой нормальный, а не заряженный, вирусолог скажет, что прививка в разгар эпидемии- это только вред своему здоровью( ВВП говорит,что рост заболеваемости- это от того, что мало прививаются, тогда, вопрос- Почему в Африке, где катастрофически не хватает вакцин, по мнению ВОЗ, и количество привитых минимально, заболеваемость и смертность от ковида в разы меньше, чем у нас?- варианты:а-статистики неграмотные,б-развитая медицина, в-климат другой, г- школа виновата, д- не хватает еды, е-ВВП-нет)
spb7771250
Мне вот интересно. Есть ли в общем доступе список всех тех предприятий, получивших "льготные невозвратные кредиты". Очень любопытно было бы его изучить. Так то эта информация должна быть общедоступной и открытой. Граждане должны знать кого они профинансировали (прямо и косвенно)...
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