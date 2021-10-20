Владимир Путин объявил всероссийскую нерабочую неделю — как это будет работать

Зачем это делается?
Как объяснил Владимир Путин, нерабочая неделя нужна, чтобы сократить количество контактов жителей страны на работе и в общественном транспорте. Это необходимо, чтобы прервать цепочки заражений коронавирусом и сбить высокий темп распространения эпидемии.
«Прежде всего, важно сбить темп распространения инфекции и мобилизовать здравоохранение. У нас не должно быть такого, чтобы люди не смогли попасть в больницу по несколько суток».
Юридическое обоснование
Дни с субботы, 30 октября, по следующее воскресенье, 7 ноября включительно, объявляются нерабочими в соответствии с указом президента РФ (еще не опубликован). Указы обладают высшей юридической силой после Конституции и федеральных законов, являются подзаконными правовыми актами. После публикации должно пройти семь дней до их вступления в силу.
В Трудовом кодексе нет такого понятия «нерабочий день» — там только «нерабочие праздничные дни» и «выходные дни». Порядок оплаты сотрудникам простоя в эти даты или, наоборот, оплаты работы четко не регламентирован.
Как они будут оплачиваться?
В марте 2020 года, когда президент издавал аналогичный указ о «нерабочих днях», была использована формулировка «с сохранением заработной платы». Для придания законодательной базы под это новое явление принимался специальный закон о внесении поправок в Налоговый кодекс (ФЗ № 102-ФЗ от 01.04.2020).
Согласно прошлогодним разъяснениям Минтруда https://mintrud.gov.ru/labour/relationship/379, размер заработной платы должен соответствовать заработной плате, если бы работник отработал норму рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму труда при сдельной оплате.
Парадоксальным образом, если работник в силу каких-то причин все же работает в такие дни, они оплачиваются ему как обычные, а не как сверхурочная работа в выходные.
Кто все равно будет работать?
В марте прошлого года указ президента не распространял действие режима нерабочих дней на следующие предприятия:
- непрерывно действующие организации;
- медицинские и аптечные организации;
- организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;
- организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;
- организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.
Отдельно, уже вторым указом, к списку исключений были добавлены:
- организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);
- иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ.
Важная деталь: в указах говорится не о конкретных работниках таких предприятий, а о работе самих организаций с указанными видами деятельности. То есть весь вспомогательный персонал, не задействованный в выполнении упомянутых президентом функций, также должен работать.
Что такое «непрерывно действующие организации»?
Минтруд это объяснял так:
«…в которых невозможна приостановка деятельности по производственно-техническим условиям. Кроме того, организаций в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения; эксплуатирующих опасные производственные объекты и в отношении которых действует режим постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности; организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения; организаций атомной промышленности; строительных организаций, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей; организаций сельскохозяйственной отрасли, занятых на полевых работах».
Позже потребовались дополнения и разъяснения к этому списку:
- организации медицинской промышленности;
- производство продуктов питания и товаров первой необходимости, в том числе выпускающие материалы, ингредиенты, сырье и комплектующие, необходимые для их производства.
Кому полагается сохранение зарплаты, а кому нет?
На сохранение зарплаты могут рассчитывать лишь штатные сотрудники. Те, кто работает по договорам подряда, скорее всего, останутся без денег.
А если на эти дни приходится отпуск?
Многие на время школьных осенних каникул брали отпуска. Нерабочие дни, по логике предыдущих указов, в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.
А можно будет работать на удаленке?
Да. По согласованию с работодателем можно будет работать удаленно.
Кому вообще нельзя будет работать?
Вице-премьер Татьяна Голикова особо подчеркнула, что на время нерабочих дней необходимо будет полностью прекратить работу зрелищных мероприятий и ночных ресторанов.
Откуда у бизнеса деньги на оплату отдыха сотрудников?
Путин подчеркнул, что понимает, что это решение ляжет, в первую очередь, на плечи работодателя. Первый вице-премьер Андрей Белоусов подсчитал, что это будет стоить около 60 млрд рублей в масштабах страны.
Чтобы хоть как-то компенсировать эти потери, чиновники планируют выдавать льготные кредиты и гранты в размере МРОТ на каждого сотрудника. В 2021 году минимальный размер оплаты труда (федеральный) составляет 12 792 рубля.
Кому полагаются гранты?
Тем, кто, по мнению властей, больше всего пострадает: предприятиям общепита, спорта, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений. Чиновники подсчитали, что охват таких выплат составит около двух миллионов человек и покроет половину выпадающей выручки пострадавших фирм.
Этого мало, причем деньги получат только те, кто оформлял сотрудников в штат, а не держал на договорах подряда.
Что за льготные кредиты? Как в прошлый раз? Их можно будет не отдавать?
Как сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов, предоставление льготных кредитов предполагается увязать с сохранением численности работников. 90 % работников должно сохраняться, предприятие должно об этом каждый месяц отчитываться в банк — это будет прописано в кредитном договоре. Если условие не соблюдается, предприятие выпадает из программы и будет выплачивать кредит по рыночной ставке — около 10 % годовых. О том, что их при определенных условиях можно будет не отдавать, как это было в прошлом году, пока речи не идет.
А могут продлить потом такие нерабочие дни?
Да, это возможно, В прошлом году именно так и случилось. Кроме того, Путин дал возможность регионам начинать их даже раньше — уже с 23 октября. Но в Петербурге это пока не планируется.
Что делать, если уже сейчас дома кто-то заболел коронавирусом?
Владимир Путин дал четкую рекомендацию: «Если у вас кто-то в семье заболел, вам необходимо получить больничный и тоже остаться дома. Даже если дел невпроворот. Я прошу Минздрав отслеживать, как идет выдача таких больничных в регионах, а власти — контролировать изоляцию таких людей».
Это все потому, что мало вакцинировались?
Да, Владимир Путин об этом прямо говорит: «У нас только два способа пройти через этот период: переболеть или вакцинироваться. Но зачем дожидаться тяжелых последствий?»
Как Путин предлагает стимулировать вакцинацию?
Президент поддержал идею о предоставлении двух выходных дней после каждой дозы вакцины. Он рассказал, что у него после второй прививки повысилась температура, так что он понимает, о чем речь. Идею о выходных после прививки он назвал разумной, хотя, как именно это должно работать, предложил еще подумать.