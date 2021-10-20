Владимир Путин объявил всероссийскую нерабочую неделю — как это будет работать

Как объяснил Владимир Путин, нерабочая неделя нужна, чтобы сократить количество контактов жителей страны на работе и в общественном транспорте. Это необходимо, чтобы прервать цепочки заражений коронавирусом и сбить высокий темп распространения эпидемии.



«Прежде всего, важно сбить темп распространения инфекции и мобилизовать здравоохранение. У нас не должно быть такого, чтобы люди не смогли попасть в больницу по несколько суток».

