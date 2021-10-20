Белоусов: Потери бизнеса от введения нерабочих дней в России могут составить около 60 млрд рублей

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов оценил потери бизнеса в случае введения паузы из-за нерабочих дней.
«В целом по стране потери оцениваются примерно в 4 млрд рублей в сутки. Соответственно, в расчёте на двухнедельную паузу это порядка 60 млрд рублей», — сказал он 20 октября на совещании с Владимиром Путиным.
Белоусов отметил, что эти цифры приведены без учета непродовольственной торговли.
В связи с этим правительство предлагает меры поддержки пострадавших отраслей.
«Что мы предлагаем: первое — в пострадавших отраслях, где представлены в основном предприятия малого и среднего бизнеса, так же, как мы это делали весной прошлого года, осуществить единовременную выплату грантов в объеме 1 МРОТ на одного занятого. Это потребует около 27 миллиардов рублей, охват составит порядка 2 миллионов человек, и, соответственно, это покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях», — сказал Белоусов.
По его словам, такие гранты получат предприятия, работающие в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, в общепите, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других. Подать заявку можно будет дистанционно через ФНС с 1 ноября по 15 декабря.
Также правительство предлагает возобновить программы кредитной поддержки бизнеса ФОТ 3.0, которые действовали с марта по июль. Помощь окажут при условии сохранения численности работников.
Президент РФ Владимир Путин одобрил введение в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом. Глава государства добавил, что при необходимости они могут быть продлены.