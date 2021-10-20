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Дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими

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Белоусов: Потери бизнеса от введения нерабочих дней в России могут составить около 60 млрд рублей

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Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов оценил потери бизнеса в случае введения паузы из-за нерабочих дней.

«В целом по стране потери оцениваются примерно в 4 млрд рублей в сутки. Соответственно, в расчёте на двухнедельную паузу это порядка 60 млрд рублей», — сказал он 20 октября на совещании с Владимиром Путиным.

Белоусов отметил, что эти цифры приведены без учета непродовольственной торговли.

В связи с этим правительство предлагает меры поддержки пострадавших отраслей.

«Что мы предлагаем: первое — в пострадавших отраслях, где представлены в основном предприятия малого и среднего бизнеса, так же, как мы это делали весной прошлого года, осуществить единовременную выплату грантов в объеме 1 МРОТ на одного занятого. Это потребует около 27 миллиардов рублей, охват составит порядка 2 миллионов человек, и, соответственно, это покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях», — сказал Белоусов.

По его словам, такие гранты получат предприятия, работающие в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, в общепите, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других. Подать заявку можно будет дистанционно через ФНС с 1 ноября по 15 декабря.

Также правительство предлагает возобновить программы кредитной поддержки бизнеса ФОТ 3.0, которые действовали с марта по июль. Помощь окажут при условии сохранения численности работников.

Президент РФ Владимир Путин одобрил введение в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом. Глава государства добавил, что при необходимости они могут быть продлены.

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Комментарии (5)

266392764
Во первых, а при чём здесь привитые? почему должны сидеть дома, без премий без доплат привитые? В стране и так мизерные зарплаты, а ещё и доплат лишают. Все заработали на доплаты пенсионерам и детям, хотя пенсионеры и так не теряют ни чего, сделайте единовременную выплату 10-20 к работающему населению, вынужденным сидеть из-за непривитых дома, тогда спасибо скажут. Сейчас Москва с Питером поедут отдыхать, в египты, в турции и по стране, а вся страна, будет последний хрен без соли доедать.
А13579
При прошлых закрытиях я сэкономил некоторое количество денежных знаков. То есть кому-то я их не отдал, кому-то их не хватило. И вот повторение...
Вот так ради одного бизнеса разрушают все остальные.
nuga
локдауны разрешено продлевать,оплата бизнесу по планам по 31 декабря.НГ многие встретят обнищавшие.
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