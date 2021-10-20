Путин обсуждает с правительством введение нерабочих дней: онлайн

Вчера во время президиума Координационного совета по борьбе с ковидом Татьяна Голикова предложила ввести в России нерабочие дни: с
Автор: Сеть городских порталов
В числе предложений, которые сегодня озвучит оперштаб, — удаленка для пожилых сотрудников и выходные для тех, кто собирается вакцинироваться от
Все заявления Татьяны Голиковой с президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом в России вы еще успеваете почитать по этой ссылке.
А вот так будет выглядеть календарь в случае, если Путин согласится с предложением кабмина и оперштаба.
Голикова предложила ввести нерабочие дни с
- Удмуртская Республика;
- Пермский край;
- Оренбургская область;
- Башкортостан;
- Тюменская область;
- Ивановская область;
Республика Татарстан.
Журналисты кремлевского пула ранее сообщали, что принятое Путиным решение будет оформлено в виде указа.
Привет, друзья! Мы начинаем онлайн с совещания президента и членов правительства РФ, на котором будет заслушан доклад о нерабочих днях. Очередные коронавирусные выходные предложила вчера вице-премьер РФ и глава оперштаба Татьяна Голикова: заболеваемость только растет, а осенний сезон гриппа и ОРВИ ситуацию лишь усугубляет.
Глава правительства Мишустин предложение Голиковой уже поддержал, но последнее слово — за президентом.