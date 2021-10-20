Путин обсуждает с правительством введение нерабочих дней: онлайн

В числе предложений, которые сегодня озвучит оперштаб, — удаленка для пожилых сотрудников и выходные для тех, кто собирается вакцинироваться от COVID-19 .

Все заявления Татьяны Голиковой с президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом в России вы еще успеваете почитать по этой ссылке.