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Путин обсуждает с правительством введение нерабочих дней: онлайн

В случае принятия решения отдыхать будем с 1 ноября (некоторые регионы — еще раньше)

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Вчера во время президиума Координационного совета по борьбе с ковидом Татьяна Голикова предложила ввести в России нерабочие дни: с 23 октября — для регионов с напряженной эпидемиологической ситуаций, с 1 по 7 ноября — для всех остальных. Это предложение правительство озвучит сегодня на совещании с Владимиром Путиным. Все заявления мы собираем в онлайн-трансляции.

Автор: Сеть городских порталов

Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
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В числе предложений, которые сегодня озвучит оперштаб, — удаленка для пожилых сотрудников и выходные для тех, кто собирается вакцинироваться от COVID-19.

Все заявления Татьяны Голиковой с президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом в России вы еще успеваете почитать по этой ссылке.

Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
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А вот так будет выглядеть календарь в случае, если Путин согласится с предложением кабмина и оперштаба.

Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
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Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно, однако для ряда регионов, где эпидемиологическая обстановка хуже всего, предусмотреть нерабочие дни нужно уже с 23 октября. Что это за регионы, вице-премьер не сказала, но в Минздраве объяснили, что напряженная ситуация сейчас в семи регионах, это:

  • Удмуртская Республика;
  • Пермский край;
  • Оренбургская область;
  • Башкортостан;
  • Тюменская область;
  • Ивановская область;

  • Республика Татарстан.


Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
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Журналисты кремлевского пула ранее сообщали, что принятое Путиным решение будет оформлено в виде указа.

Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
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Привет, друзья! Мы начинаем онлайн с совещания президента и членов правительства РФ, на котором будет заслушан доклад о нерабочих днях. Очередные коронавирусные выходные предложила вчера вице-премьер РФ и глава оперштаба Татьяна Голикова: заболеваемость только растет, а осенний сезон гриппа и ОРВИ ситуацию лишь усугубляет.

Глава правительства Мишустин предложение Голиковой уже поддержал, но последнее слово — за президентом.

Виталий Калистратов / Сеть городских порталов

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Комментарии (1)

Sergik7
Вероятно только в ТРЦ будет тепло в эти дни
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