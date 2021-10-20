Голикова призвала россиян не ездить в другие регионы во время нерабочих дней

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила россиян воздержаться от поездок в другие регионы во время нерабочих дней.



«Сейчас и в период нерабочих дней большая просьба к нашим гражданам воздержаться от поездок в другие регионы!» — заявила 20 октября Татьяна Голикова на совещании с Владимиром Путиным, которое транслировал телеканал «Россия 24».



По ее словам, такое решение позволит «не осложнять эпидситуацию» в стране и «не увеличивать нагрузку» на медицинскую систему субъектов РФ.



Региональные власти вице-премьер призвала расширять практику применения QR-кодов во время нерабочих дней. Голикова полагает, что необходимо ограничить работу зрелищных мероприятий, а также ночных ресторанов.

