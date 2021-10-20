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Голикова призвала россиян не ездить в другие регионы во время нерабочих дней

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила россиян воздержаться от поездок в другие регионы во время нерабочих дней.

«Сейчас и в период нерабочих дней большая просьба к нашим гражданам воздержаться от поездок в другие регионы!» — заявила 20 октября Татьяна Голикова на совещании с Владимиром Путиным, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По ее словам, такое решение позволит «не осложнять эпидситуацию» в стране и «не увеличивать нагрузку» на медицинскую систему субъектов РФ.

Региональные власти вице-премьер призвала расширять практику применения QR-кодов во время нерабочих дней. Голикова полагает, что необходимо ограничить работу зрелищных мероприятий, а также ночных ресторанов.

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Комментарии (21)

Редиска Здесь
Мда. Чиновница по сути дала совет, т.е. мысль донесла, а дальше каждый сам решает. Мысль умная, т.к. количество трупов растет. С такой просьбой обращаются чиновники к людям по всему миру, когда заболеваемость ковидом растет.
Но в России раздолбайство настолько популярно, что любая здравая мысль идущая вразрез с этим самым раздолбайством, вызывает волну народного гнева - судя по комментариям здесь.
098765
Пусть голикова себя изолирует, слишком много вреда приносит.
James Cook
Да плевали все на призывы
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