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Вице-премьер Голикова предложила ввести в России нерабочую неделю

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни из-за пандемии коронавируса с 30 октября по 7 ноября, а в отдельных регионах уже с 23 октября.

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«Предлагается <...> ввести на всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября включительно нерабочие дни», — заявила 19 октября Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По ее словам, уровень вакцинации в стране остается недостаточным.

Вице-премьер также хочет предусмотреть для регионов с тяжелой ситуацией возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября.

Предложение поддержал премьер-министр Михаил Мишустин, который назвал меры вынужденными, но необходимыми. Ожидается, что завтра вице-премьер обобщит свои предложения по нерабочим дням и другим мерам и представит президенту России.

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Комментарии (32)

260843741
По ходу, садик работать не будет, я неделю с ребенком дома зверею, муж на работе. А вот куда девать своих детей тем, кто вынужден работать, а малыша с собой не взять?
житель города П.
Будет всё как и было. Жизненно важные организации и предприятия работать будут. Коммерческие правдами и неправдами но будут также стараться работать. Иначе труба. Кого то отправят на удаленку, кого то нет. В итоге не работать будут бюджетники.
А13579
Управляют страной люди, не умеющие читать. В Трудовом кодексе не существует понятие "нерабочий день".
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