Вице-премьер Голикова предложила ввести в России нерабочую неделю

«Предлагается <...> ввести на всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября включительно нерабочие дни», — заявила 19 октября Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По ее словам, уровень вакцинации в стране остается недостаточным.

Вице-премьер также хочет предусмотреть для регионов с тяжелой ситуацией возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября.

Предложение поддержал премьер-министр Михаил Мишустин, который назвал меры вынужденными, но необходимыми. Ожидается, что завтра вице-премьер обобщит свои предложения по нерабочим дням и другим мерам и представит президенту России.