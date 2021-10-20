Президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующий документ опубликован 20 октября на сайте Кремля.



«Установить с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в указе.



Главы регионов имеют право установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября или продлить их.

Правительству РФ поручено определить режим работы федеральных культурных организаций и учреждений здравоохранения в этот период. За работу региональных учреждений отвечают главы субъектов.