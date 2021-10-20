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Дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими

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Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующий документ опубликован 20 октября на сайте Кремля.

«Установить с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в указе.

Главы регионов имеют право установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября или продлить их.

Правительству РФ поручено определить режим работы федеральных культурных организаций и учреждений здравоохранения в этот период. За работу региональных учреждений отвечают главы субъектов.

Кроме того, кабмин должен предусмотреть меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, которые работают в наиболее пострадавших от COVID-19 отраслях.

Подробнее о введении нерабочих дней читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (12)

Мillemelle
границы открыли, делегации принимаем "дружественных* организаций, но при этом всех по норам. логики давно уже нет.
260602101
А как Сдельщикам платить заработную плату ?
265833487
"Путин приказал всем стать счастливыми". Гос.аппарат живёт в своём мире.
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