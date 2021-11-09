В тоннеле дамбы ограничили движение, чтобы оценить ущерб от грузовиков

В тоннеле дамбы в Петербурге до вечера 9 ноября перекрыты две полосы. Специалисты оценивают ущерб, причиненный двумя грузовиками 3 ноября.



Как сообщает Дирекция КЗС, 9 ноября с 9:00 до 18:00 в Невском транспортном отсеке автодорожного тоннеля судопропускного сооружения С-1, на внутреннем кольце КАД, закрыты для движения правая и средняя полосы. Там проводятся работы по дефектовке оборудования и оценке ущерба. Водителей просят строго соблюдать ПДД, предписания знаков и скоростной режим.

Вечером 3 ноября на въезде в тоннель дамбы остановили грузовики Volvo и Mercedes. Один из них оказался негабаритом. Однако водители всё равно рванули в тоннель, проигнорировав красный свет, и по пути сбили светофоры, камеры и другое оборудование. Первоначально насчитали более 24 миллионов рублей ущерба, затем сумма снизилась до 250 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело. Обе машины позже нашли в Кронштадте. Одного из водителей задержали, другому удалось скрыться.