Как рассказали «Фонтанке» 3 ноября в пресс-службе КЗС, около половины седьмого вечера негабаритное транспортное средство проехало по тоннелю транспортного отсека Невской стороны. Движение полностью перекрыли, к 19:45 его открыли по правой и левой полосам. Что именно повреждено в тоннеле, что за машина это сделала и когда движение восстановят полностью, в пресс-службе уточнить не смогли.
Движение в тоннеле петербургской дамбы ограничено из-за неизвестных повреждений от загадочного «негабарита»
В тоннеле петербургской дамбы ограничили движение — его повредила слишком крупная машина. На просьбу остановиться водитель не отреагировал, и оборудование комплекса защитных сооружений (КЗС) пострадало.