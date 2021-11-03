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Движение в тоннеле петербургской дамбы ограничено из-за неизвестных повреждений от загадочного «негабарита»

В тоннеле петербургской дамбы ограничили движение — его повредила слишком крупная машина. На просьбу остановиться водитель не отреагировал, и оборудование комплекса защитных сооружений (КЗС) пострадало.

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Как рассказали «Фонтанке» 3 ноября в пресс-службе КЗС, около половины седьмого вечера негабаритное транспортное средство проехало по тоннелю транспортного отсека Невской стороны. Движение полностью перекрыли, к 19:45 его открыли по правой и левой полосам. Что именно повреждено в тоннеле, что за машина это сделала и когда движение восстановят полностью, в пресс-службе уточнить не смогли.

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Комментарии (7)

260602101
АРМАДА?
RRR
У дамбы есть инстаграм. Шок. Подписка!
Riptide
Ну наконец-то ❗❗❗
ОНИ прибыли.
И припарковались ТАМ ГДЕ НУЖНО. 👽
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