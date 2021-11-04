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Грузовики, которые повредили оборудование тоннеля дамбы в Петербурге на 24 млн, нашли у завода в Кронштадте

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Дирекция КЗС Петербурга сообщает о том, что за сутки сотрудники полиции нашли два грузовика, которые проехали по тоннелю дамбы, разбили оборудование и закрыли движение на полчаса для всех.

Как сообщает пресс-служба КЗС 4 ноября, обе машины нашли у Кронштадтского морского завода. Чтобы водители опять не поспешили удрать, они были заблокированы.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Как писала «Фонтанка», накануне около половины седьмого вечера два грузовика, «Мерседес» и «Вольво», остановили на въезде в тоннель, чтобы проверить, смогут ли они проехать. Выяснилось, что один из них — «Вольво» — по габаритам не проходит. Но водитель решил не ждать ДПС, а рванул в сторону Кронштадта. За ним последовал и второй. По пути они сбили светофоры, камеры и другое оборудование. Сумму ущерба в дирекции насчитали более 24 млн рублей. Для того, чтобы наладить работу оборудования движение в тоннеле было закрыто на полчаса.

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Комментарии (8)

radon
Что же они везли? Досмотра испугались или просто дебилы?
f0ntan
А тоннель дамбы видать строили только для легкового транспорта
EugenPark
Биба и Боба
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