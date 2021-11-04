Грузовики, которые повредили оборудование тоннеля дамбы в Петербурге на 24 млн, нашли у завода в Кронштадте

Дирекция КЗС Петербурга сообщает о том, что за сутки сотрудники полиции нашли два грузовика, которые проехали по тоннелю дамбы, разбили оборудование и закрыли движение на полчаса для всех.



Как сообщает пресс-служба КЗС 4 ноября, обе машины нашли у Кронштадтского морского завода. Чтобы водители опять не поспешили удрать, они были заблокированы.