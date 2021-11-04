Два грузовика прорывались по тоннелю дамбы в Петербурге и разбили светофоры и камеры на 24 млн рублей

Два грузовых автомобиля решили прорываться по тоннелю дамбы, не дожидаясь ДПС. На полчаса движение было перекрыто для всех.
Как сообщает 4 ноября на своей станице в Instagram пресс-служба комплекса защитных сооружений Петербурга, инцидент произошел накануне около половины седьмого вечера.
Там остановили грузовик марки «Вольво». Экипаж группы быстрого реагирования дорогу автомобилю перекрыл и начал процедуру осмотра. Выяснилось, что при допустимой высоте в 4,5 метра высота грузовика составила 4,86 метра. На место вызвали сотрудников ДПС. Пока оформляли «Вольво», на въезде в тоннель остановили второй грузовик, на этот раз марки «Мерседес». Оба автомобиля переправили в правую полосу, чтобы открыть движение.
Однако водитель «Мерседеса» решил не ждать ДПС, а выехал на среднюю полосу и помчал по тоннелю, сбивая по пути оборудование. Пока наряд быстрого реагирования начал преследование, водитель второго грузовика тоже решил уехать, не дожидаясь оформления.
По данным КЗС, грузовики разбили в тоннеле несколько реверсивных светофоров, камер видеонаблюдения и других элементов технологических систем на общую сумму около 24 млн рублей.
«Из-за нанесённых повреждений и опасности обрушения повисших конструкций движение в тоннеле было экстренно закрыто. В течение 30 мин. эксплуатирующая организация демонтировала все поврежденные и опасно нависающие конструкции, обеспечив безопасный проезд. Движение было восстановлено», — сообщили в пресс-службе дирекции.