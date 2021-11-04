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Два грузовика прорывались по тоннелю дамбы в Петербурге и разбили светофоры и камеры на 24 млн рублей

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Два грузовых автомобиля решили прорываться по тоннелю дамбы, не дожидаясь ДПС. На полчаса движение было перекрыто для всех.

Как сообщает 4 ноября на своей станице в Instagram пресс-служба комплекса защитных сооружений Петербурга, инцидент произошел накануне около половины седьмого вечера.

Там остановили грузовик марки «Вольво». Экипаж группы быстрого реагирования дорогу автомобилю перекрыл и начал процедуру осмотра. Выяснилось, что при допустимой высоте в 4,5 метра высота грузовика составила 4,86 метра. На место вызвали сотрудников ДПС. Пока оформляли «Вольво», на въезде в тоннель остановили второй грузовик, на этот раз марки «Мерседес». Оба автомобиля переправили в правую полосу, чтобы открыть движение.

Однако водитель «Мерседеса» решил не ждать ДПС, а выехал на среднюю полосу и помчал по тоннелю, сбивая по пути оборудование. Пока наряд быстрого реагирования начал преследование, водитель второго грузовика тоже решил уехать, не дожидаясь оформления.

По данным КЗС, грузовики разбили в тоннеле несколько реверсивных светофоров, камер видеонаблюдения и других элементов технологических систем на общую сумму около 24 млн рублей.

«Из-за нанесённых повреждений и опасности обрушения повисших конструкций движение в тоннеле было экстренно закрыто. В течение 30 мин. эксплуатирующая организация демонтировала все поврежденные и опасно нависающие конструкции, обеспечив безопасный проезд. Движение было восстановлено», — сообщили в пресс-службе дирекции.

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Комментарии (9)

Дядя Бо
2 дебила, это сила.
NAFTALIN 2000-2036
так, так, так, Навальный якобы перекрыл полтора тротуара на Невском и пешеходам якобы пришлось его обходить - на одной чаше. на другой - полностью парализованное движение на одной из основных транспортных магистралей. кто же из этих двоих понесет всевозможную ответственность по полной? P.S. кстати, будут комменты безутешных мамаш, которым именно в тот час по этому туннелю нужно было перевести всех их больных детей в больницы и на экскурсию в Русский музей?
Russomatroso
Что везли-то? С такой "дерзостью".
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