Два грузовика прорывались по тоннелю дамбы в Петербурге и разбили светофоры и камеры на 24 млн рублей

Два грузовых автомобиля решили прорываться по тоннелю дамбы, не дожидаясь ДПС. На полчаса движение было перекрыто для всех.

Как сообщает 4 ноября на своей станице в Instagram пресс-служба комплекса защитных сооружений Петербурга, инцидент произошел накануне около половины седьмого вечера.

Там остановили грузовик марки «Вольво». Экипаж группы быстрого реагирования дорогу автомобилю перекрыл и начал процедуру осмотра. Выяснилось, что при допустимой высоте в 4,5 метра высота грузовика составила 4,86 метра. На место вызвали сотрудников ДПС. Пока оформляли «Вольво», на въезде в тоннель остановили второй грузовик, на этот раз марки «Мерседес». Оба автомобиля переправили в правую полосу, чтобы открыть движение.