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«Это преступление». Доктор Рошаль осудил увольнение сотрудников скорой помощи в ЕАО в знак протеста против вакцинации

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Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль выступил с осуждением поступка сотрудников скорой помощи в городе Облучье Еврейской автономной области, уволившихся всем коллективом в качестве протеста против вакцинации. Доктор Рошаль считает отказ медработников от оказания помощи больным недопустимым.

«Национальная медицинская палата и я лично много лет выступаю на стороне сотрудников скорой помощи. Дефицит кадров, машин, перегрузки и невысокая оплата работы не выдерживают критики. Но ставить под удар пациентов и не оказывать им помощь — это преступление, которое не может найти оправдание. У нас есть иные формы несогласия», — цитирует Рошаля 5 ноября «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу палаты.

Ранее «Фонтанка» писала, что о своём желании уволиться в Еврейской автономной области заявили 15 фельдшеров и водителей из неотложки города Облучье. Позже к ним присоединились ещё 12 сотрудников скорой из села Пашково. Так медработники протестуют против обязательной вакцинации, поясняя, что все сотрудники скорой подрабатывают в ковидной больнице и уже переболели и выработали иммунитет к коронавирусу. В случае их увольнения без скорой в ЕАО рискуют остаться 25 тысяч местных жителей.

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Комментарии (45)

199146987
Так вроде они не отказываются.Они просто не хотят прививаться и поэтому вынуждены уйти,что бы освободить место для людей которые смогут занять их места в штате
Викеша
Рошаль - старая пр...ка. А отказывать людям в плановой медпомощи не преступление?!
266374188
Рошаль,захайпился на Норд-Осте,,так же,как и Доктор Лиза на войне,на Донбассе,,,Бог им Судья
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