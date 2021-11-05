«Это преступление». Доктор Рошаль осудил увольнение сотрудников скорой помощи в ЕАО в знак протеста против вакцинации

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль выступил с осуждением поступка сотрудников скорой помощи в городе Облучье Еврейской автономной области, уволившихся всем коллективом в качестве протеста против вакцинации. Доктор Рошаль считает отказ медработников от оказания помощи больным недопустимым.



«Национальная медицинская палата и я лично много лет выступаю на стороне сотрудников скорой помощи. Дефицит кадров, машин, перегрузки и невысокая оплата работы не выдерживают критики. Но ставить под удар пациентов и не оказывать им помощь — это преступление, которое не может найти оправдание. У нас есть иные формы несогласия», — цитирует Рошаля 5 ноября «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу палаты.

