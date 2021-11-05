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В Еврейской автономной области 25 тысяч человек останутся без скорой. Медики увольняются из-за нежелания вакцинироваться

Два коллектива скорых увольняются полным составом в ЕАО из-за обязательной вакцинации

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В двух населённых пунктах Еврейской автономной области собираются уволиться все сотрудники скорой помощи. Так врачи протестуют против обязательной вакцинации.

Как сообщает ИА ЕАОMedia 5 ноября, изначально о своём желании уволиться заявили 15 человек — фельдшеры и водители из неотложки из города Облучье. Позже к ним присоединились ещё 12 сотрудников скорой из села Пашково.

В Пашково и Облучье живут больше пяти тысяч человек. Но бригады скорой обслуживают деревни и посёлки во всем районе — это около 25 тысяч человек. Теперь ближайший населённый пункт со скорой находится в 150 км — в столице региона Биробиджане.

Один из уволившихся медиков объяснил РИА Новости, что все сотрудники скорой подрабатывают в ковидной больнице, переболели и выработали иммунитет к вирусу.

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Комментарии (73)

Karoteks
Ну и куда эти упёртые работники пойдут? Лапу сосать зимой будут? На работу их никто нигде не возьмёт после этой истории.
LEV65
Если так ведут себя целым коллективом - то или так кто-то им это проплачивает, или нет официального подтверждения их болезни. Переболевших не заставляют прививаться. Похоже, им отказали в диагнозе (чтобы не выплачивать деньги), а теперь еще и гонят на прививку.
266191188
Этих крысы, а не врачи. Случайные пассажиры.
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