В Еврейской автономной области 25 тысяч человек останутся без скорой. Медики увольняются из-за нежелания вакцинироваться

В двух населённых пунктах Еврейской автономной области собираются уволиться все сотрудники скорой помощи. Так врачи протестуют против обязательной вакцинации.



Как сообщает ИА ЕАОMedia 5 ноября, изначально о своём желании уволиться заявили 15 человек — фельдшеры и водители из неотложки из города Облучье. Позже к ним присоединились ещё 12 сотрудников скорой из села Пашково.



В Пашково и Облучье живут больше пяти тысяч человек. Но бригады скорой обслуживают деревни и посёлки во всем районе — это около 25 тысяч человек. Теперь ближайший населённый пункт со скорой находится в 150 км — в столице региона Биробиджане.

