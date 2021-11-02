История с рэпером Yung Trappa стала уголовным делом об изнасиловании. Теперь говорят о двух девушках

По версии следствия, в ночь на 1 ноября две 18-летние девушки находились в коттедже в поселке Подборовье под Петербургом, где и произошло насилие со стороны рэпера. Одна из жертв заявила в полицию, и накануне 26-летнего музыканта доставили в следственный отдел.
СУ СКР по Ленобласти
По предварительной информации, сам Yung Trappa уверяет, что секс со студенткой у него был по обоюдному согласию. И не в первый раз. Девушка же уверяет, что приехала в коттедж, чтобы обсудить предложение о съемке в клипе, которое ей некоторое время назад сделал музыкант.
Изначально на рэпера составили административный протокол о мелком хулиганстве, но теперь ему грозят две уголовные статьи: об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.