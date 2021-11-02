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История с рэпером Yung Trappa стала уголовным делом об изнасиловании. Теперь говорят о двух девушках

В отношении рэпера Yung Trappa возбудили уголовное дело о сексуальном насилии

История с рэпером Yung Trappa (Владиславом Ширяевым), который якобы изнасиловал петербургскую студентку, стала уголовным делом. Теперь в нем фигурируют две жертвы, сообщает 2 ноября пресс-служба Следственного комитета по Ленобласти.

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По версии следствия, в ночь на 1 ноября две 18-летние девушки находились в коттедже в поселке Подборовье под Петербургом, где и произошло насилие со стороны рэпера. Одна из жертв заявила в полицию, и накануне 26-летнего музыканта доставили в следственный отдел.

СУ СКР по Ленобласти

По предварительной информации, сам Yung Trappa уверяет, что секс со студенткой у него был по обоюдному согласию. И не в первый раз. Девушка же уверяет, что приехала в коттедж, чтобы обсудить предложение о съемке в клипе, которое ей некоторое время назад сделал музыкант.

Изначально на рэпера составили административный протокол о мелком хулиганстве, но теперь ему грозят две уголовные статьи: об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

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Комментарии (2)

Дмитрий_1111
очередная рекламная акция. До этой статьи и не знал про такое чудо. Надеюсь, что и завтра уже не вспомню!
hoboot
девушки его изнасиловали или это было совместно, как оно на самом деле то было... радует что не гей, в наше время это важно.
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