Рэпера Yung Trappa привезли на допрос в СК. Пока он задержан за административное правонарушение

Как стало известно «Фонтанке», на рэпера составили протокол о мелком хулиганстве. Материалы проверки заявления о сексуальном насилии, о котором заявила 18-летняя петербургская студентка, переданы в следственный отдел Выборгского района ГСУ СК по Ленобласти. Туда же около 11 утра доставили и самого музыканта.



По предварительной информации, сам Yung Trappa уверяет, что секс со студенткой у него был по обоюдному согласию. И не в первый раз. Девушка же уверяет, что приехала в коттедж, чтобы обсудить предложение о съемке в клипе, которое ей некоторое время назад сделал музыкант. Около пяти утра 1 ноября рэпер якобы вошел в её комнату, где, применив физическую силу, совершил действия сексуального характера против её воли.

