Рэпера Yung Trappa привезли на допрос в СК. Пока он задержан за административное правонарушение

Как стало известно «Фонтанке», на рэпера составили протокол о мелком хулиганстве. Материалы проверки заявления о сексуальном насилии, о котором заявила 18-летняя петербургская студентка, переданы в следственный отдел Выборгского района ГСУ СК по Ленобласти. Туда же около 11 утра доставили и самого музыканта.
По предварительной информации, сам Yung Trappa уверяет, что секс со студенткой у него был по обоюдному согласию. И не в первый раз. Девушка же уверяет, что приехала в коттедж, чтобы обсудить предложение о съемке в клипе, которое ей некоторое время назад сделал музыкант. Около пяти утра 1 ноября рэпер якобы вошел в её комнату, где, применив физическую силу, совершил действия сексуального характера против её воли.
Обе версии проверят сотрудники СК, после чего будет принято процессуальное решение.
«Фонтанка» писала, что накануне днем сотрудники полиции приехали в коттедж в поселке Подборовье Выборгского района области после того, как в единую службу спасения 112 обратилась 18-летняя студентка. Она сообщила о сексуальном насилии, которому подверглась со стороны рэпера Yung Trappa.