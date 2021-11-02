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Рэпера Yung Trappa привезли на допрос в СК. Пока он задержан за административное правонарушение

Рэпера Yung Trappa задержали по административному делу, заявление о сексуальном насилии проверяется

До утра 2 ноября 26-летний музыкант Владислав Ширяев (известный как Янг Траппа) просидел в отделе полиции Выборгского района области после того, как его увезли из коттеджа на берегу Финского залива.

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Как стало известно «Фонтанке», на рэпера составили протокол о мелком хулиганстве. Материалы проверки заявления о сексуальном насилии, о котором заявила 18-летняя петербургская студентка, переданы в следственный отдел Выборгского района ГСУ СК по Ленобласти. Туда же около 11 утра доставили и самого музыканта.

По предварительной информации, сам Yung Trappa уверяет, что секс со студенткой у него был по обоюдному согласию. И не в первый раз. Девушка же уверяет, что приехала в коттедж, чтобы обсудить предложение о съемке в клипе, которое ей некоторое время назад сделал музыкант. Около пяти утра 1 ноября рэпер якобы вошел в её комнату, где, применив физическую силу, совершил действия сексуального характера против её воли.

Обе версии проверят сотрудники СК, после чего будет принято процессуальное решение.

«Фонтанка» писала, что накануне днем сотрудники полиции приехали в коттедж в поселке Подборовье Выборгского района области после того, как в единую службу спасения 112 обратилась 18-летняя студентка. Она сообщила о сексуальном насилии, которому подверглась со стороны рэпера Yung Trappa.

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Комментарии (4)

michailPotapov
студентка мечтала явно продать мохнатку подороже
266316150
ст. 306 УК РФ -..Основным объектом заведомо ложного доноса являются интересы правосудия. В качестве дополнительного непосредственного объекта этого посягательства могут выступать интересы личности, т.е. тех граждан, которых необоснованно подозревают в совершении преступления.
Общественная опасность преступления состоит в том, что оно нарушает нормальную работу правоприменительных органов....если ничего не было и следов насилия нет - встречная заява.
07A
Как джентельмен, надругавшись, он должен сделать предложение!
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