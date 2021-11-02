Под Петербургом задержали рэпера Yung Trappa после заявления студентки о сексуальном насилии

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 ноября, накануне около двух дня в службу спасения 112 поступил звонок из поселка Подборовье Выборгского района области.
По предварительной информации, 18-летняя студентка Университета промышленных технологий и дизайна сообщила прибывшим в коттедж на Центральной улице поселка, что она подверглась сексуальному насилию со стороны 26-летнего знакомого — рэпера Yung Trappa. Молодого человека задержали в том же доме, который был арендован для отдыха. Его отвезли в отдел для дачи пояснений по ситуации, которую описала девушка.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Рэпер Yung Trappa стал известен широкому кругу после участия в Versus Battle, где он сошелся с Федуком. После баттла музыкант уверял, что его избили в магазине питерские околофутбольные хулиганы за острый язык. В 2013 году его задерживали по делу об обороте наркотиков, срок он получил условный. Затем еще через три года он снова попался с наркотиками, на этот раз срок был реальный — 5 лет 7 месяцев лишения свободы. Из колонии рэпер вышел в феврале этого года. А в апреле попал на каршеринге в ДТП.