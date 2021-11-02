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Под Петербургом задержали рэпера Yung Trappa после заявления студентки о сексуальном насилии

Отдых рэпера с подругой в коттедже на берегу Финского залива закончился в компании сотрудников полиции.

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Фото: скрин Fast Food Music
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Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 ноября, накануне около двух дня в службу спасения 112 поступил звонок из поселка Подборовье Выборгского района области.

По предварительной информации, 18-летняя студентка Университета промышленных технологий и дизайна сообщила прибывшим в коттедж на Центральной улице поселка, что она подверглась сексуальному насилию со стороны 26-летнего знакомого — рэпера Yung Trappa. Молодого человека задержали в том же доме, который был арендован для отдыха. Его отвезли в отдел для дачи пояснений по ситуации, которую описала девушка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Рэпер Yung Trappa стал известен широкому кругу после участия в Versus Battle, где он сошелся с Федуком. После баттла музыкант уверял, что его избили в магазине питерские околофутбольные хулиганы за острый язык. В 2013 году его задерживали по делу об обороте наркотиков, срок он получил условный. Затем еще через три года он снова попался с наркотиками, на этот раз срок был реальный — 5 лет 7 месяцев лишения свободы. Из колонии рэпер вышел в феврале этого года. А в апреле попал на каршеринге в ДТП.

Фото: скрин Fast Food Music

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Комментарии (14)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- прос.ить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Владислав Терехин
Сама дала, а потом, что то пошло не так. Видимо денег не заплатил.
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