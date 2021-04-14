Рэпер Yung Trappa (по паспорту — Владислав Ширяев) попал в аварию на Васильевском острове. Об этом стало известно благодаря опубликованному видео в TikTok, которое на данный момент удалено автором. Музыкант на каршеринговом автомобиле врезался в пикап. После удара о руль, по словам очевидца, 25-летний молодой человек лишился зубов. Сам пострадавший 14 апреля в своём Instagram лаконично прокомментировал случившееся словами «Я в порядке».
На опубликованных кадрах Ширяев сидит на поребрике и держится за рот, который весь в крови. Под рэпером также внушительная лужа крови. По данным «Фонтанки», пострадавший получил полноценный перелом челюсти и сотрясение мозга. С места его госпитализировали в Мариинскую больницу. Авария же произошла в районе дома № 25 по Уральской улице.
Yung Trappa вышел из колонии 9 февраля 2021 года, где отбывал наказание по наркотической статье. Суд определил ему наказание в виде 5 лет и 5 месяцев лишения свободы за хранение и распространение наркотиков.
Ширяева называют одним из важнейших артистов российской трэп-сцены, но его популярность возросла именно за годы, проведенные в заключении.