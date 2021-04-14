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Отсидевший за наркотики рэпер Yung Trappa попал в ДТП на каршеринге в Петербурге. Его госпитализировали в Мариинскую больницу

Рэпер Yung Trappa попал в ДТП за рулём каршеринга в Петербурге

Рэпер Yung Trappa (по паспорту — Владислав Ширяев) попал в аварию на Васильевском острове. Об этом стало известно благодаря опубликованному видео в TikTok, которое на данный момент удалено автором. Музыкант на каршеринговом автомобиле врезался в пикап. После удара о руль, по словам очевидца, 25-летний молодой человек лишился зубов. Сам пострадавший 14 апреля в своём Instagram лаконично прокомментировал случившееся словами «Я в порядке».

На опубликованных кадрах Ширяев сидит на поребрике и держится за рот, который весь в крови. Под рэпером также внушительная лужа крови. По данным «Фонтанки», пострадавший получил полноценный перелом челюсти и сотрясение мозга. С места его госпитализировали в Мариинскую больницу. Авария же произошла в районе дома № 25 по Уральской улице.

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Yung Trappa вышел из колонии 9 февраля 2021 года, где отбывал наказание по наркотической статье. Суд определил ему наказание в виде 5 лет и 5 месяцев лишения свободы за хранение и распространение наркотиков.

Ширяева называют одним из важнейших артистов российской трэп-сцены, но его популярность возросла именно за годы, проведенные в заключении.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Sola
хмм а после наркотной статьи его интересно проверяли на употребление и прав не лишили?
aaignat
Там сотрясать нечего, инфа 146% от рентгенолога. Гибоны его продули, на наркоту проссали?
закоренелый ленинградец
Рэперы, блогеры, тик-токеры, стримеры, собчачки - у нас в стране хоть кто-то работает ?
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