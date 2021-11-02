Додин и Могучий поборются за «Золотую маску»

Объявлены номинанты на российскую национальную театральную премию «Золотая маска». Полный список претендентов опубликован 2 ноября на ее сайте.



Номинанты премии «Золотая маска — 2022» определены экспертными советами из премьер, выпущенных с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021-го — это 81 спектакль, 67 театров и 290 независимых претендентов, отобранных экспертными советами. Спектакли — номинанты премии станут участниками фестиваля «Золотая маска» 2022 года.

На звание лучшего спектакля большой формы претендуют 11 постановок. Среди них — петербургские спектакли «Братья Карамазовы» Льва Додина (Малый драматический театр — Театр Европы), «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» Андрея Могучего (БДТ) и «Утиная охота» Романа Кочержевского (Театр им. Ленсовета).

