Додин и Могучий поборются за «Золотую маску»

Объявлены номинанты на российскую национальную театральную премию «Золотая маска». Полный список претендентов опубликован 2 ноября на ее сайте.
Номинанты премии «Золотая маска — 2022» определены экспертными советами из премьер, выпущенных с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021-го — это 81 спектакль, 67 театров и 290 независимых претендентов, отобранных экспертными советами. Спектакли — номинанты премии станут участниками фестиваля «Золотая маска» 2022 года.
На звание лучшего спектакля большой формы претендуют 11 постановок. Среди них — петербургские спектакли «Братья Карамазовы» Льва Додина (Малый драматический театр — Театр Европы), «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» Андрея Могучего (БДТ) и «Утиная охота» Романа Кочержевского (Театр им. Ленсовета).
Половина номинантов на звание лучшего спектакля малой формы представлена петербургскими театрами. Это «Дания тюрьма» (Камерный театр Малыщицкого), «Интервью В.» (Театр ненормативной пластики), «Комитет грустящего божества» (театр post), «Нана» (Александринский театр), «Сектор газа» (экспериментальная сцена Театра-фестиваля «Балтийский дом»), «Товарищ Кисляков» (Александринский театр) и «Юдифь» (фонд «Alma Mater» и Дом радио).
Все режиссеры перечисленных больших и малых спектаклей являются претендентами на звание лучшего режиссера.
На лучшую женскую роль претендуют петербургские актрисы Анна Блинова за роль Наны в одноименном спектакле Александринского театра, Елизавета Боярская за роль Катерины Ивановны в «Братьях Карамазовых», Полина Диндиенко за главную роль в пьесе «Дания тюрьма», Аделина Любская за игру в спектакле «Комитет Грустящего Божества» и Катерина Таран за роль в пьесе «Юдифь».
На «Золотую маску» претендуют исполнители главных мужских ролей: Сергей Азеев в «Интервью В.», Виктор Бугаков в спектакле «Сектор газа», Сергей Дрейден за роль Туба в «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель», Виталий Куликов в «Утиной охоте», Иван Николаев в «Комитете Грустящего Божества», Иван Трус за роль Кислякова в спектакле «Товарищ Кисляков», Александр Худяков в пьесе «Дания тюрьма» и Иван Черневич за роль в пьесе «Братья Карамазовы».
Днем ранее, 1 ноября, в Петербурге объявили победителей премии «Золотой софит». Лучшим спектаклем большой формы признали постановку «Братья Карамазовы» Льва Додина.
Имена лауреатов будут определены решением жюри и объявлены на церемонии 20 апреля 2022 года на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.