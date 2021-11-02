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Минкульт был не в курсе увольнения Эдуарда Боякова из МХАТа. Ведомство напомнило об уставе

Министерство культуры узнало об увольнении худрука МХАТа из СМИ

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Министерство культуры было не в курсе планов Эдуарда Боякова уволиться по собственному желанию с поста художественного руководителя МХАТа имени Горького после прихода туда на пост директора Владимира Кехмана. Это следует из комментария, распространенного 2 ноября пресс-службой министерства.

«Для нас абсолютной неожиданностью стало увольнение художественного руководителя МХАТ, — рассказали в Минкульте. — Мы узнали об этом из СМИ. Разумеется, согласно уставу директор театра должен согласовать с учредителем кандидатуру нового художественного руководителя. А мы в свою очередь обсудим эту кандидатуру с профессиональным сообществом».

Напомним, о желании Боякова уволиться по собственному желанию стало известно вечером 1 ноября из его поста в социальных сетях. 27 октября было объявлено, что министерство назначило гендиректором театра Владимира Кехмана, занимавшего должности художественного руководителя в петербургском Михайловском театре и в Новосибирском государственном театре оперы и балета. Из новосибирского театра Кехман, недавно получивший диплом ГИТИСа, ушел, а петербургским учреждением культуры продолжит руководить, совмещая посты.

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Комментарии (1)

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Написал бы, да антисемитом окрестят сионисты поганые.
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