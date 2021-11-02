Минкульт был не в курсе увольнения Эдуарда Боякова из МХАТа. Ведомство напомнило об уставе

Министерство культуры было не в курсе планов Эдуарда Боякова уволиться по собственному желанию с поста художественного руководителя МХАТа имени Горького после прихода туда на пост директора Владимира Кехмана. Это следует из комментария, распространенного 2 ноября пресс-службой министерства.



«Для нас абсолютной неожиданностью стало увольнение художественного руководителя МХАТ, — рассказали в Минкульте. — Мы узнали об этом из СМИ. Разумеется, согласно уставу директор театра должен согласовать с учредителем кандидатуру нового художественного руководителя. А мы в свою очередь обсудим эту кандидатуру с профессиональным сообществом».

