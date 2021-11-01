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Художественный руководитель МХАТ имени Горького Бояков заявил, что уходит из театра

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Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Максима Горького Эдуард Бояков заявил, что покидает свой пост. Об этом он написал 1 ноября на своей странице в Facebook.

По его словам, написать заявление ему предложил директор театра Владимир Кехман. Якобы причиной послужило отношение Боякова к президенту МХАТа Татьяне Дорониной.

«Я это сделал, несмотря на то, что у меня пятилетний контракт. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать — не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина — мое отношение к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта», — написал Бояков.

МХАТ имени Горького в последнее время неоднократно попадал в центр скандалов — и речь даже не об участии Ольги Бузовой в спектакле о молодом Сталине.

Уволить худрука театра Эдуарда Боякова просила президента страны Владимира Путина народная артистка СССР и бывший художественный руководитель театра, его президент Татьяна Доронина. Она заявила, что театром управляют «торгаши», помещение сдаётся «кому захочется и для чего захочется», «выгнаны» артисты, бывшие основой репертуара, а сам репертуар «почти уничтожен», как и декорации.

Во главу МХАТа имени Горького Эдуарда Боякова назначал в 2018 году тогдашний министр культуры Владимир Мединский. Вместе с ним замом по литературной части был назначен Захар Прилепин, а по творческой работе — Сергей Пускепалис, все трое были главами секций основанного Прилепиным и Бояковым весной 2017 года патриотического «Русского художественного союза».

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Комментарии (3)

vfhbr
Какой удар для Захара Прилепина, бывшего аж замом у Боякова во МХАТе. А ведь мечтал он пойти вслед за Шекспиром в драматурги. На афише театра в ноябре уже стоит премьера "Женщины Есенина", это постановка по книге Захарки. Кстати, Прилепин хвастался, что это он привел Олю Бузову во МХАТ. Теперь вместе уйдут.
AGP
Какая жалость, провожу 👋👋👋
Жаль "Дорожную" Шнура не вставить здесь 😜
Денеб
Раз Бузову стали задействовать - неудивительно.......
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