Художественный руководитель МХАТ имени Горького Бояков заявил, что уходит из театра

Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Максима Горького Эдуард Бояков заявил, что покидает свой пост. Об этом он написал 1 ноября на своей странице в Facebook.



По его словам, написать заявление ему предложил директор театра Владимир Кехман. Якобы причиной послужило отношение Боякова к президенту МХАТа Татьяне Дорониной.

«Я это сделал, несмотря на то, что у меня пятилетний контракт. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать — не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина — мое отношение к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта», — написал Бояков.