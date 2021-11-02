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В метро Петербурга мужчина упал на пути. Пассажиры жалуются на сбой в движении по красной линии

Падение пассажира на пути произошло на станции первой линии петербургского метро днём 2 ноября.

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В пресс-службе подземки заверили, что существенных изменений в графике движения нет, но для горожан случившееся не прошло незамеченным.

Задержаться на платформе пришлось тем, кто во вторник около половины второго часа дня ехал со станции «Девяткино». «Стоим уже десять минут», — пожаловались пассажиры в паблике «Мегаполис».

В метрополитене «Фонтанке» сообщили, что на скорость движения повлияло происшествие на «Площади Мужества». Там на платформу возвращали упавшего на пути молодого мужчину. Он жив, сотрудники сработали быстро, так что продолжительных задержек нет.

«На Линии 1 движение в обычном режиме. Был небольшой сбой в движении, но интервалы в график уже входят», — добавили в метро.

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Комментарии (5)

260569221
Какие пассажиры???
Вам же сказали- сидите дома!!!!!
Пассажиры жалуются….
На кого?? На мужика который упал??
Пускай на него в суд подадут. Так то.
2356897676
Мущина, что вы тут лежите? Подвиньтесь, поезду нужно как-то проезжать. Разлегся тут. В Пскове своем лежи.
ROMUALD
Пора ограждение делать, с автоматическими дверями, тем более опыт есть. Жизнь человека беЗценна,
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