В метро Петербурга мужчина упал на пути. Пассажиры жалуются на сбой в движении по красной линии

В пресс-службе подземки заверили, что существенных изменений в графике движения нет, но для горожан случившееся не прошло незамеченным.



Задержаться на платформе пришлось тем, кто во вторник около половины второго часа дня ехал со станции «Девяткино». «Стоим уже десять минут», — пожаловались пассажиры в паблике «Мегаполис».

В метрополитене «Фонтанке» сообщили, что на скорость движения повлияло происшествие на «Площади Мужества». Там на платформу возвращали упавшего на пути молодого мужчину. Он жив, сотрудники сработали быстро, так что продолжительных задержек нет.