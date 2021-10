Россияне покупают дешевые квартиры в Финляндии, чтобы получить возможность въехать в страну

Финские риелторы фиксируют рост спроса на недвижимость со стороны россиян. Как рассказал «Фонтанке» директор агентства In and Out в Иматре Энсио Пулккинен 26 октября, число запросов начало расти примерно с лета.



«Спросом пользуются дешевые варианты квартир и небольшие домики, в основном не в центре города», — говорит он. Средняя стоимость 20–30 тысяч евро. Самих сделок пока немного, но на фоне пандемийного года оживление тоже происходит. «У других агентств сходная динамика», — отмечает риелтор.