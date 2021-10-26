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Россияне покупают дешевые квартиры в Финляндии, чтобы получить возможность въехать в страну

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Финские риелторы фиксируют рост спроса на недвижимость со стороны россиян. Как рассказал «Фонтанке» директор агентства In and Out в Иматре Энсио Пулккинен 26 октября, число запросов начало расти примерно с лета.

«Спросом пользуются дешевые варианты квартир и небольшие домики, в основном не в центре города», — говорит он. Средняя стоимость 20–30 тысяч евро. Самих сделок пока немного, но на фоне пандемийного года оживление тоже происходит. «У других агентств сходная динамика», — отмечает риелтор.

Свой интерес потенциальные покупатели объясняют в том числе действующими правилами въезда в Финляндию. Сейчас россиянам запрещено приезжать в страну с туристическими целями, но въезд разрешен владельцам недвижимости.

По словам представителя In and Out Ольги Пулккинен, раньше хитом продаж были более дорогие коттеджи, которые приобретались как загородная недвижимость. Сейчас квартиры и дома покупают как для того, чтобы жить в них во время визита, так и под сдачу. «Думаю, что люди устали, хотят приехать и погулять», — говорит она.

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Комментарии (8)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На дан.ный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
covid19
ну хатки там действительно не такие дорогие, а вот ежемесячные платежи в среднем 200 евро это да
AGP
Под сдачу "дешёвые варианты квартир и домики не в центре" повеселило. Кому "дешёвые варианты
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