Россияне покупают дешевые квартиры в Финляндии, чтобы получить возможность въехать в страну

«Спросом пользуются дешевые варианты квартир и небольшие домики, в основном не в центре города», — говорит он. Средняя стоимость 20–30 тысяч евро. Самих сделок пока немного, но на фоне пандемийного года оживление тоже происходит. «У других агентств сходная динамика», — отмечает риелтор.

Финские риелторы фиксируют рост спроса на недвижимость со стороны россиян. Как рассказал «Фонтанке» директор агентства In and Out в Иматре Энсио Пулккинен 26 октября, число запросов начало расти примерно с лета.

Свой интерес потенциальные покупатели объясняют в том числе действующими правилами въезда в Финляндию. Сейчас россиянам запрещено приезжать в страну с туристическими целями, но въезд разрешен владельцам недвижимости.



По словам представителя In and Out Ольги Пулккинен, раньше хитом продаж были более дорогие коттеджи, которые приобретались как загородная недвижимость. Сейчас квартиры и дома покупают как для того, чтобы жить в них во время визита, так и под сдачу. «Думаю, что люди устали, хотят приехать и погулять», — говорит она.

