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В Петербурге заняты уже почти 8000 коронавирусных коек

Число пациентов с коронавирусом и пневмониями в больницах Петербурга продолжает увеличиваться. Из 9 488 развернутых коек 7 974 заняты пациентами.

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Из них 745 человек находятся реанимации, а 379 подключены к ИВЛ. За сутки поступили еще 326 новых пациентов, говорится в эпидемиологической справке Смольного от 26 октября.

Амбулаторно в Петербурге лечатся 38 333 человека. 36 034 получают бесплатную лекарственную терапию на дому. 6 073 находятся на карантине.

За сутки первично были вакцинированы 3 393 человека. Закончили цикл 3 тысячи. Всего с начала кампании удалось привить 1,85 миллиона жителей.

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Комментарии (6)

VKuser199962806
А если к заболевшим ковидом прибавлять не только пневмонию, но еще чесотку с гемороем, то можно покорить и следующую высоту
тов
Еще больше ужаса в статистику. Прессуйте сомневающихся, пусть верят. Больше привьется - больше заболеет. Гинцбург еще больше вакцин продаст.

Халлоуин в этом году не в клубах, а в СМИ.
тов
Еще больше ужаса в статистику. Прессуйте сомневающихся, пусть верят. Больше привьется - больше заболеет. Гинцбург еще больше вакцин продаст.

Халлоуин в этом году не только в клубах, но и в СМИ.
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