В Петербурге заняты уже почти 8000 коронавирусных коек

Из них 745 человек находятся реанимации, а 379 подключены к ИВЛ. За сутки поступили еще 326 новых пациентов, говорится в эпидемиологической справке Смольного от 26 октября.



Амбулаторно в Петербурге лечатся 38 333 человека. 36 034 получают бесплатную лекарственную терапию на дому. 6 073 находятся на карантине.

