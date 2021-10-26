Из них 745 человек находятся реанимации, а 379 подключены к ИВЛ. За сутки поступили еще 326 новых пациентов, говорится в эпидемиологической справке Смольного от 26 октября.
Амбулаторно в Петербурге лечатся
За сутки первично были вакцинированы
В Петербурге заняты уже почти 8000 коронавирусных коек
Число пациентов с коронавирусом и пневмониями в больницах Петербурга продолжает увеличиваться. Из
Из них 745 человек находятся реанимации, а 379 подключены к ИВЛ. За сутки поступили еще 326 новых пациентов, говорится в эпидемиологической справке Смольного от 26 октября.
Амбулаторно в Петербурге лечатся
За сутки первично были вакцинированы
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