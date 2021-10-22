Почти тысячу детей вывели из школы в Колпино после письма от анонимного вымогателя

Сотрудники полиции Колпинского района ищут автора письма, который отправил под дождь почти тысячу учащихся школы.
Как стало известно «Фонтанке» 22 октября, накануне около десяти утра в полицию поступило сообщение об угрозе, которую получило на электронную почту региональное управление ФСБ. Автор анонимки уверял, что заложил взрывное устройство в школе 476 на улице Танкистов в Колпино и готов рассказать о его местонахождении за 200 тысяч рублей. Свои требования «террорист» подкрепил пожеланием: «Не жертвуйте детьми».
Наряды полиции немедленно выехали к учебному заведению. Из здания вывели 942 человека.
Проверка самой школы и территории вокруг нее не выявили никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.