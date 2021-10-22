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Почти тысячу детей вывели из школы в Колпино после письма от анонимного вымогателя

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Сотрудники полиции Колпинского района ищут автора письма, который отправил под дождь почти тысячу учащихся школы.

Как стало известно «Фонтанке» 22 октября, накануне около десяти утра в полицию поступило сообщение об угрозе, которую получило на электронную почту региональное управление ФСБ. Автор анонимки уверял, что заложил взрывное устройство в школе 476 на улице Танкистов в Колпино и готов рассказать о его местонахождении за 200 тысяч рублей. Свои требования «террорист» подкрепил пожеланием: «Не жертвуйте детьми».

Наряды полиции немедленно выехали к учебному заведению. Из здания вывели 942 человека.

Проверка самой школы и территории вокруг нее не выявили никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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