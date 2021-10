Куда пойти 22–24 октября: детские дни в музеях, световое шоу на Фонтанке, выставки без QR-кодов и налог на мечты

Дети показывают времена года

До 3 ноября, 0+



Катания на санках и игры в снежки, осенние парки и купания в речках — выставка «Времена года» в Восточном павильоне Михайловского замка — это работы детей из России, Франции, Германии, Италии, Финляндии, Японии с 1960-х годов. На экспозиции собраны не только рисунки, но также керамика. Образчики уже больше полувека собирают сотрудники Фонда детского творчества Русского музея.



Онлайн — о Бахе и Ленноне

22 октября, 19.00, 16+



В музее Beatles Коли Васина в пятницу пройдёт лекция о поэтике и поэзии Джона Леннона. Прямая трансляция будет доступна в социальных сетях. В название встречи вынесена строка «Because The World Is Round» из песни Because, на которую Леннона вдохновила «Лунная соната» Бетховена.