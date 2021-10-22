Куда пойти 22–24 октября: детские дни в музеях, световое шоу на Фонтанке, выставки без QR-кодов и налог на мечты

В новом гиде по выходным — несколько десятков вариантов того, чем заняться в городе на предпоследних выходных октября.



Актуальное



На стенах Маяковки — свой «Фестиваль света» 22 октября, 0+

Библиотека Маяковского продолжает праздновать возвращение в здание на Фонтанке после долгого ремонта. В пятницу вечером на фасаде покажут световое шоу. Зрители увидят элементы библиотечного прошлого и эпизоды культуры начала XX века — русское авангардное искусство, чем подведут к эпизоду «Маяковский», чье имя носит библиотека, а также будущее библиотеки — бесконечный поток информации. Представление будет длиться около 8 минут и повторяться каждые полчаса. Лучше всего проекции будут видны с противоположного берега Фонтанки. Стоит одеться теплее и занять места заранее.

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Музейные приключения — по всему городу С 23 октября до 7 ноября, 0+

Музеи Петербурга и Ленобласти объединятся на фестивале «Детские дни»: в каждой из точек маленьким посетителям выдают маршрутные карты и отправляют их искать приключения. Тема этого года — «Стороны света». Среди участников — Российский этнографический музей, Музей железнодорожного транспорта, «Мастерская Аникушина» и многие другие. Подробности о программе можно узнать в группе ВКонтакте.



Команда «Несбывшегося Ленинграда» увезёт в «кругосветку» 23 октября, 16+

Создатель проектов «Подземка Петербурга» и «Несбывшийся Ленинград» Миша Крайнов, исследователь Дмитрий Графов и руководитель RetroBus Фёдор Черноусов набирают команду и отправляются в «Ленинградскую кругосветку». На автобусной экскурсии эксперты расскажут, какие градостроительные проекты придумали в XIX веке, обсуждали в XX, а реализовали только в XXI, поговорят о «небоскрёбе и вверх и вниз» и заглянут «в гости к паромщикам». Билеты на прошлую такую прогулку закончились очень быстро, и из-за такого ажиотажа было решено организовать новую. Вот почему лозунг субботы — «по второму кругу». Подробности о «кругосветке» — на сайте «Несбывшегося Ленинграда».



Любителям разной музыки В Мариинском — не один Бах 22 октября, 19.00, 12+

Лауреат престижных конкурсов, специализирующийся на немецком органном репертуаре, Мартин Зандер в пятницу впервые выступает на IХ Международном органном фестивале «Мариинский». В Концертном зале он исполнит произведение Иоганна и Карла Филиппа Бахов — отца и сына, а также сыграет Листа, Шумана и Мендельсона.



Автор: Мариинский театр

Шарль Дютуа празднует день рождения 22 октября, 20.00, 6+

Дирижёр Шарль Дютуа в этом году празднует 85-летие. В кругах ценителей швейцарец известен как мастер-интерпретатор французской музыки ХIX — XX веков. Уже четвёртый сезон он — главный приглашённый дирижёр Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Филармонии. На сцену Большого зала 22 октября маэстро выйдет со своим другом, виолончелистом Дмитрием Хрычёвым. Исполнят Дворжака и Стравинского.



Фото: Скриншот/Youtube.com Поделиться Поделиться







День флейты — в Доме музыки 22 октября, 19.00, 6+

В Английском зале Дома музыки произведения «отца танго» Астора Пьяццоллы, музыкантов Владимира Цыбина и Филиппа Гобера, первый из которых считается основоположником отечественной школы игры на флейте, а также пианиста Франка Мартена прозвучат в пятницу. Выступать в Петербург с такой программой приехал солист-концертмейстер группы флейт в Оркестре Парижа Люка Венсан.



Face постарается зажечь в Петербурге 22 октября, 20.00, 16+

О том, что концерт Face официально согласован с властями и должен пройти в положенный день, в соцсетях клуба A2 сообщили в отдельных постах. Выступление Ивана Дрёмина до этого было отменено в нескольких городах: Красноярске, Новосибирске. Но меньше чем за сутки до выступления остаётся надежда, что в Петербурге рэпер с фанатами всё же увидится.



Amatory погремит на юбилее 24 октября, 20.00, 18+

Металлисты Amatory отмечают 20-летие в клубе «Морзе». У Финского залива коллектив обрушит на слушателей лавину хитов и таких «раритетов», которые помнят только ярые поклонники. За время существования коллектива музыканты успели выпустить аж семь полноформатных пластинок, так что есть, что вспомнить.



Узнать и увидеть новое



«Россия и Океания» — в одном месте в Кронштадте До 1 января 2022, 12+

Впервые до берегов Новой Гвинеи этнограф и путешественник Николай Миклухо-Маклай добрался в 1871 году. Изучению Океании он посвятил больше 15 лет. К юбилею первой экспедиции путешественника в Музее истории Кронштадта заработала фотовыставка «Россия и Океания»: на стендах собрали кадры, на которых зафиксирована история изучения островов в Тихом океане учёными из России.



Фото: mikluho-maclay.ru Поделиться Поделиться







Дети показывают времена года До 3 ноября, 0+

Катания на санках и игры в снежки, осенние парки и купания в речках — выставка «Времена года» в Восточном павильоне Михайловского замка — это работы детей из России, Франции, Германии, Италии, Финляндии, Японии с 1960-х годов. На экспозиции собраны не только рисунки, но также керамика. Образчики уже больше полувека собирают сотрудники Фонда детского творчества Русского музея.

Онлайн — о Бахе и Ленноне 22 октября, 19.00, 16+

В музее Beatles Коли Васина в пятницу пройдёт лекция о поэтике и поэзии Джона Леннона. Прямая трансляция будет доступна в социальных сетях. В название встречи вынесена строка «Because The World Is Round» из песни Because, на которую Леннона вдохновила «Лунная соната» Бетховена.

В РАН стартует Nauka 22 октября, 0+

Петербургский центр Российской Академии наук устраивает образовательный фестиваль Nauka: в 17.00 в пятницу по главному зданию сотрудники проведут ознакомительную экскурсию. Кличество мест ограничено, так что для участия обязательна регистрация. В 19.00 для желающих доктор биологических наук, лауреат премии «Просветитель» и старший научный сотрудник лаборатории сравнительной генетики поведения Института физиологии им. И.П. Павлова Дмитрий Жуков прочтёт лекцию «Стресс и пандемия» и подготовит слушателей к новому витку ковидных ограничений, объяснив, как мыслить рационально и справляться с напряжением.



В библиотеке научат спасать историю и корабли 22 октября, 20.00, 12+

За последние восемь лет энтузиасты Фонда возрождения исторических судов восстановили два десятка таковых. Среди тех, которыми особо гордятся — шхуна «Надежда» 1912 года или, например, куттер «Лукулл» 1946 года. О том, как привести старинный корабль в рабочее состояние, чтобы на нём можно было без опаски выходить на воду, представители Фонда в субботу расскажут на бесплатной встрече в Маяковке.



Фото: verf-poltava.ru Поделиться Поделиться







Школьную программу разнообразят археологией и медведями 23–24 октября, 6+

В пространстве «Линии» подготовили целую серию лекций для школьников. В программе — урок по «Биологии млекопитающих» и изучение популяции медведей, класс по археологии и практикум по неорганической химии, во время которого дети узнают про то, что такое металлы. За организацию отвечает центр Sciencely.

Клуб Вольных Коллажистов покажет невообразимое из обрезков 23 октября, 19.30, 16+

В ДК Крупской открывается выставка Клуба вольных коллажистов. Четыре года петербургские художники собирались вместе, чтобы приятно провести время, вырезали из бумаги картинки и комбинировали их на картоне, виниловых пластинках и даже на коврах, высказываясь о чём хочется. На вернисаже экспозиции «КВК три-четыре» ждут всех, а настроение обеспечат электронные музыканты.



«Жили-были» объединит Русь с современностью 23 октября, 20.00, 16+

Театральную сказку о любви с трюками воздушных гимнастов под потолком на этих выходных показывают в «Ленинград Центре». «Жили-были» — продолжение проекта «Сны о России», стартовавшего в 2016 году. В балаган-шоу режиссёра Феликса Михайлова за музыку отвечает группа EtnoZapil. Исполнители и поют, и танцуют. Спектакль строится на эстетике народных гуляний. Артисты одеты в костюмы в традиционных узорах, которые не мешают им показывать трюки на пилоне или же по-цирковому обыгрывать строительство бани, буквально зависая над площадкой в воздухе.

Местную Салтычиху «раскроют» на лекции 24 октября, 17.00, 12+

В библиотеке «Ржевская» заведующая сектором краеведческих проектов Алёна Домрина в воскресенье расскажет о городском фольклоре и легендах Красногвардейского района. Лектор предложит разобраться в том, правда ли что на «Охте» жила своя Салтычиха, и расскажет, что происходит на Ржевском полигоне. Бесплатно, но нужна регистрация.





«Литературное» в городе



Друг Бродского расскажет о нём и Ахматовой 22 октября, 18.30, 18+

Томас Венцлова известен как литовский поэт, переводчик, почетный профессор Йельского университета и друг Иосифа Бродского. В пятницу в Фонтанном доме писатель презентует свою новую книгу «Точка притяжения». На встрече он поговорит с поэтом и исследователем Эллен Хинси об истории и вспомнит о встречах не только с Бродским, но с Чеславом Милошем и Анной Ахматовой.

Вещи Классика-сказочника — в театре Комедии До 11 января 2022 года, 16+

Фотографии и личные документы, эскизы костюмов и декораций к постановкам по пьесам Евгения Шварца собрали в фойе четвертого этажа театра Комедии им Н.П. Акимова на выставке «Человек тень». Предметы к 125-летию со дня рождения писателя кураторам выставки передали сотрудники фондов Театральной библиотеки и Государственного литературного музея «ХХ век», часть предметов — из личной коллекции Марии Крыжановской, внучки Шварца. К дате «Фонтанка» подготовила викторину об авторе «Обыкновенного чуда».



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О книгах и литературе — на «КультЭре» 22 и 23 октября

В этот уик-энд Капелла стала площадкой для литературного фестиваля «КультЭра». Лектор СПбГУ, автор романа «Не кормите и не трогайте пеликанов» Андрей Аствацатуров в первый день в 19.00 в Камерном зале проведёт встречу «Город и детство» и расскажет о том, «как Петербург его образ, созданный в литературе, влияет на формирование человека». В субботу в полдень актриса Молодежного театра на Фонтанке Марина Ордина под гусельную музыку прочтет сказки писательницы Велты Кирьяковой по мотивам славянского фольклора. Хор и Симфонический оркестр Капеллы в 19.00 завершат день представлением «Александр Невский и ратная история Руси». Тема не случайна: в этом году отмечается 800-летие со дня рождения князя.

На экране



Лав-стори добралась с «Кинотавра» на «Ленфильм»

23 октября, 20.00, 18+

Девушка Надя едет в отпуск в Белград, встречает местного парня и решает бросить работу и Москву ради свободы передвижения и любви. Реальность оказывается не такой сказочной как представлялось. Ленту «Дунай» с таким сюжетом в субботу на Ленфильме представит режиссёр Любовь Мульменко. Её картина вошла в основной конкурс «Кинотавра».



Фото: Скриншот/Youtube.com Поделиться Поделиться







Спортивное кино покажут в «Родине» До 24 октября, 6+

Фильмы о лыжниках, сноубордистах, соревнованиях и горах показывают в «Родине». Одна из картин в программе фестиваля документального кино SNOWVISION о зимних видах спорта — «В перспективе: DCP». Главный её герой — Дэвид Кэрриер, канадский сноубордист, прославившийся творческим и очень плавным стилем катания. Режиссёрами выступили Кальвин Сцибили и Фабиан Удэн. Ленту выведут на экран в 17.00 23 октября. Всего в программе SNOWVISION несколько десятков картин. Подробности о смотре — на сайте.

На экране — классический «Иван Грозный» 24 октября, 15.25, 12+

«Искусство кино» и «Мосфильм» устраивают ретроспективу «Ивана Грозного» Сергея Эйзенштейна. Над фильмом о русском царе творческая команда работала в военное время в эвакуации. Первая серия вышла в 1945 году и за неё съёмочная группа получила Сталинскую премию, вторая часть была готова в 1958 году и сразу же была запрещена. Обе части последней работы Эйзенштейна этом октябре показывают в «Родине».



«Маленькая мама» — от режиссёра «Портрета девушки в огне» С 21 октября, 6+

Широкая публика о режиссёре Селин Сьямма узнала после того, как её феминистический «Портрет девушки в огне» получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале в 2019 году. Новая лента Селин «Маленькая мама» исследует тему времени. По сюжету, восьмилетняя девочка встречает в лесу подругу, до странности похожую на неё саму. Незнакомку зовут так же, как и маму главной героини.

Камбербэтч даёт мастер-класс по чудачествам С 21 октября, 16+

В прокате — «Кошачьи миры Луиса Уэйна» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Режиссёр Уилл Шарл перенёс на экран историю жизни британского графика и аристократа Луиса Уэйна, рисовавшего бесчисленных антропоморфных котов и прославившегося этим.

