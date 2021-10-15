«Амфест» покажет переселение душ и мир платных сновидений

С 20 по 24 октября в «Авроре» будет проходить «Амфест», фестиваль нового американского кино. Как обычно, привезут лучшие фестивальные хиты, не попавшие в мировой прокат.



В первый день покажут «Жокея», трогательную драму о стареющем наезднике, заметно прозвучавшую на минувшем фестивале независимого кино «Санденс». 18+

