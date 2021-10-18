В Маяковке расскажут, как восстанавливают исторические суда

Шхуна «Надежда» 1912 года, куттер «Лукулл» 1946 года, колёсный катер 1936 года — за восемь лет Фонд возрождения исторических судов восстановил больше 20 таковых. Как это получается и как примкнуть к движению, узнаем 22 октября в филиале Маяковки на Невском, 20. Бесплатно, 12+

У марсельной шхуны «Леди Л» (точнее, ее копии) — занятная история. 20 лет назад студенты-корабелы решили сделать пиратскую шхуну. Не потому, что «пиратская», а потому, что изящная, с лаконичной конструкцией. Пиратам такой тип парусников был удобен, потому что скорость развивал приличную, корабли на абордаж брать удобно. В XVIII веке англичане использовали такие парусники для более благих целей: побыстрее доставлять почту. При постройке шхуны студенты набивали руку и набирались опыта. Недостроенный корпус в 2014 году приобрели Яхт-клуб Санкт-Петербурга и Фонд поддержи исторических судов. И взялись достраивать: специалисты рука об руку с волонтерами.

Или вот есть не парусник, а военный корабль-монитор «Стрелец», на полвека старше «Авроры». «Стрелец» может быть отправлен на металлолом, что будет ужаснейшей трагедией и предательством по отношению как к нашим предкам, так и потомкам», — комментируют в Фонде.



Над чем трудятся сейчас, как работает историческая верфь и каково ходить в море даже не на копии, а на настоящем восстановленном историческом судне, расскажут представители Фонда 22 октября на Невском, 20. Подробности на сайте Маяковки в разделе «События». Начало в 19:00.



Александра Шеромова

