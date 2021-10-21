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На фасаде библиотеки Маяковского показывают световое шоу

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Световое шоу, посвященное открытию библиотеки имени Владимира Маяковского после ремонта, будут показывать два вечера — 21 и 22 октября с 18:00 до 21:30. Представление будет длиться около 8 минут и повторяться каждые полчаса.

instagram.com/showconsulting

Видеомэппинг будет состоять из нескольких эпизодов: здание превратится в библиотечный шкаф, прохожие увидят рукописи и печатную машинку, затем на фасаде покажут эпизоды культуры начала XX века — русское авангардное искусство, чем подведут к эпизоду «Маяковский», чье имя носит библиотека. Наконец, последняя глава шоу — будущее: электронная библиотека, где больше нет привычных каталожных ящичков — но есть серверные шкафы и бесконечный поток информации.

«Лучше всего проекции будет видно с противоположной стороны реки. Запаситесь чаем в термосе, чтобы не замерзнуть», — приглашают читателей и зрителей в библиотеке Маяковского.

О том, как теперь выглядит библиотека изнутри, «Фонтанка» рассказывала в отдельном материале, где также поговорила с директором учреждения Зоей Чаловой.

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