Лауреат премии «Просветитель» расскажет, как жить со стрессом из-за пандемии

Доктор биологических наук, старший научный сотрудник Института физиологии им. И. П. Павлова РАН Дмитрий Жуков изучал стресс еще до пандемии. Собственно, стресс — его давний научный интерес. А пандемия только добавила почвы для размышлений. 22 октября узнаем подробности в Лектории РАН. Бесплатно, 12+

С биологической точки зрения стресс — это просто реакция на новизну. Не любую, а значимую. Когда вам хочется в жизни какой-то новизны — это показатель того, что некоторый стресс нам необходим всегда.

Сердце колотится, давление повышается, ладошки потеют и прочее неприятное — изначально механизм выгодный, адаптационный. Проблема в том, что природа придумывала эти механизмы, когда угроза жизни была постоянной. И тогда либо «бей» (если ты хищник, а то умрешь от голода), либо «беги» (если жертва). Казалось, прямая и постоянная угроза из нашей жизни исчезла: даже самый кровожадный начальник вряд ли съест буквально. Но человек, в отличие от прочих животных, способен страдать и просто от информации. И если новый коронавирус бьет по организму, то нагнетаемый новостями страх перед коронавирусом бьет по психике.



Дмитрий Жуков знает, как стресс работает — значит, может подсказать, как защититься от его чрезмерной работы. Лекция «Стресс и пандемия» 22 октября организована в рамках Всероссийского фестиваля науки Nauka 0+. Подробности на страничке Лектория РАН во «ВКонтакте». Начало в 19:00.



Александра Шеромова

