Глава СК Бастрыкин решил провести прием жителей Всеволожского района после публичного «увольнения» местного следователя. Пришло 10 человек

Как сообщается в официальных аккаунтах ведомства в социальных сетях 20 октября, к началу приема в здании СК Ленобласти на Торжковской улице пришло «много людей»:
«У людей немало вопросов к местному следствию и качеству их работы», — говорится в постах.
Как стало известно «Фонтанке», всего на прием пришли десять человек по семи делам. Из них двое — это мать и сестра мужчины, расследование обстоятельств гибели которого привело следователя Мегрелова в больницу. Они, по предварительной информации, общались с новым следователем из центрального аппарата СК, который будет проводить повторное исследование всех нюансов произошедшего.
Как произошла передача рядового расследования из районного отдела Ленобласти в Москву и что сказал Бастрыкин о лице, образовании и будущем следователя Мегрелова — читайте в материале 47news.