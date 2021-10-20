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Глава СК Бастрыкин решил провести прием жителей Всеволожского района после публичного «увольнения» местного следователя. Пришло 10 человек

Александр Бастрыкин проводит прием жителей Всеволожского района с жалобами на местных следователей

После скандала на селекторном совещании, когда глава СК заявил о необходимости уволить следователя Всеволожского района Мегрелова за равнодушие при общении с потерпевшими, Бастрыкин решил прибавить седых волос и его коллегам.

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Как сообщается в официальных аккаунтах ведомства в социальных сетях 20 октября, к началу приема в здании СК Ленобласти на Торжковской улице пришло «много людей»:

«У людей немало вопросов к местному следствию и качеству их работы», — говорится в постах.

Как стало известно «Фонтанке», всего на прием пришли десять человек по семи делам. Из них двое — это мать и сестра мужчины, расследование обстоятельств гибели которого привело следователя Мегрелова в больницу. Они, по предварительной информации, общались с новым следователем из центрального аппарата СК, который будет проводить повторное исследование всех нюансов произошедшего.

Как произошла передача рядового расследования из районного отдела Ленобласти в Москву и что сказал Бастрыкин о лице, образовании и будущем следователя Мегрелова — читайте в материале 47news.

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Комментарии (16)

shushu
Непонятно, почему в данном случае ругают Бастрыкина, нормально он делает, дает сигнал, что надо разбираться внимательно с адекватными обращениями граждан, и это правильно
ivan5_5e4d10fe646f6
Дед "принимает жалoбы" даже не в райцентре райoна а вooбще в друroм субьекте !!! страны сидит в кабинетике. Чем этo oтличается oт рабoты тoro следoвателя? Сел бы на служебную тачку дoeхал дo oтдела на земле. В чем слoжнocть?
265942990
Я бы ещё ГИБДД Всеволожска проредил, а то толку от них...
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