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Бастрыкин поручил провести повторную экспертизу по гибели мужчины в Ленобласти. Ранее за это «попал под раздачу» следователь Всеволожского СК

СК повторно проверит версию гибели мужчины от отравления газом в Ленобласти

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести повторную комплексную экспертизу по факту гибели мужчины в частном доме в Ленинградской области от отравления газом.

Как сообщается в пресс-релизе СК, выпущенном накануне вечером, 18 октября, после изучения в центральном аппарате материалов этого уголовного дела выяснилось, что, согласно результатам предыдущей экспертизы, погибший не мог отравиться в результате концентрации газа, образовавшейся при обратной тяге в дымоходе из-за неправильной установки трубы. «Для наступления в организме имевшейся концентрации угарного газа ему необходимо было находиться в доме порядка 20 суток. Исходя из этого, следует вывод о стороннем источнике угарного газа, наличие которого привело к столь большой концентрации вещества в организме погибшего», — уточняется в сообщении ведомства.

«В этой ситуации следователь Всеволожского следственного отдела Владислав Мегрелов, в производстве которого находилось уголовное дело, долгое время продолжал расценивать произошедшее исключительно как несчастный случай, игнорируя выводы экспертизы и не давая им оценку», — отмечают в центральном аппарате СК.

Ранее «Фонтанка» неоднократно писала об этом случае и о намерении Бастрыкина уволить молодого следователя Мегрелова. Подробности этой истории — в нашем материале.

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Комментарии (13)

либералЪ76
а где следственная проверка действий самого пана Бастрыкина? Нет ли в его действиях превышения должностных полномочий и нарушения по статье 282 - разжигание межнациональной розни, а так же розни по отношению к группе "краснодарцы"
mavar
Про 20 суток - это они круто загнули. Где они таких экспертов берут? Попробуйте в жизни представить такую ситуацию.
shushu
А, оказывается была экспертиза и мать погибшего выдвигала не такую и "странную" версию, как пыталось представить следствие.
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