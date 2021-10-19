Бастрыкин поручил провести повторную экспертизу по гибели мужчины в Ленобласти. Ранее за это «попал под раздачу» следователь Всеволожского СК

Как сообщается в пресс-релизе СК, выпущенном накануне вечером, 18 октября, после изучения в центральном аппарате материалов этого уголовного дела выяснилось, что, согласно результатам предыдущей экспертизы, погибший не мог отравиться в результате концентрации газа, образовавшейся при обратной тяге в дымоходе из-за неправильной установки трубы. «Для наступления в организме имевшейся концентрации угарного газа ему необходимо было находиться в доме порядка 20 суток. Исходя из этого, следует вывод о стороннем источнике угарного газа, наличие которого привело к столь большой концентрации вещества в организме погибшего», — уточняется в сообщении ведомства.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести повторную комплексную экспертизу по факту гибели мужчины в частном доме в Ленинградской области от отравления газом.

«В этой ситуации следователь Всеволожского следственного отдела Владислав Мегрелов, в производстве которого находилось уголовное дело, долгое время продолжал расценивать произошедшее исключительно как несчастный случай, игнорируя выводы экспертизы и не давая им оценку», — отмечают в центральном аппарате СК.



Ранее «Фонтанка» неоднократно писала об этом случае и о намерении Бастрыкина уволить молодого следователя Мегрелова. Подробности этой истории — в нашем материале.

