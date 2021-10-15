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«Где твои крылья, которые нравились мне». Публикуем неизвестные фотографии капитана «Наутилуса»

Сегодня день рождения знаменитого рок-музыканта Вячеслава Бутусова

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1984 год. Выпускник Бутусов на защите диплома
1984 год. Выпускник Бутусов на защите дипломаФото: архив свердловского рок-клуба
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Сегодня исполняется 60 лет известному российскому рок-музыканту и поэту Вячеславу Бутусову. Вячеслав Бутусов когда-то окончил свердловский архитектурный институт. После окончания работал по специальности: например, колонны на станции метро «Проспект космонавтов» в Екатеринбурге проектировал он. Но вскоре музыка стала для него больше, чем просто увлечение*. Он полностью ушел из архитектуры и строительства в рок-творчество...

«Шар цвета хаки», «Я хочу быть с тобой», «Скованные одной цепью» — песни «Нау» собирали огромные стадионы, их пели на кухнях, в студенческих общежитиях, везде. Сегодня, в юбилейный день рождения Вячеслава Бутусова, мы публикуем редкие фотографии рок-музыканта. Это снимки из архива екатеринбургского свердловского рок-клуба. Некоторые из этих кадров были лишь в негативах старой фотопленки.

Вячеслав Бутусов — советский и российский рок-музыкант, лидер и вокалист рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» и новой группы «Орден Славы», писатель, архитектор, общественный деятель, заслуженный артист России.

1981 год
1981 годФото: Олег Ракович
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Вячеслав Бутусов на этом снимке с фотоаппаратом в компании друзей, студентов архитектурного института. Во время учебы Вячеслав Бутусов был корреспондентом студенческой стенгазеты «Архитектор».

Вячеслав Бутусов — студент свердловского архитектурного института
Вячеслав Бутусов — студент свердловского архитектурного институтаФото: архив свердловского рок-клуба
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Отец Вячеслава — Геннадий Бутусов — был транспортным строителем. Возможно, сын выбрал профессию архитектора по примеру отца.

Конец 80-х
Конец 80-хФото: Александр Шишкин
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На фестивале в Вильнюсе в 1987 году
На фестивале в Вильнюсе в 1987 годуИгорь Мухин
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Снимок сделан на фестивале «Литваника» в Вильнюсе. Этот гастрольный выезд «Наутилуса» весной 87-го года — первый большой успех за пределами Урала. Аудитория фестиваля изначально была настроена недружелюбно к музыкантам из России. Когда они вышли на сцену и запели русскую народную песню «Разлука», на сцену из зала полетели огрызки яблок. Музыканты продолжили выступление, исполнили все хиты того альбома. Их проводили овациями. «Нау» получил главный приз того фестиваля

Снимок московского фотографа
Снимок московского фотографаФото: Александр Шишкин
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Это фото, возможно, сделано в Москве. Предположительно, в 89-м году. В это время Бутусов распустил золотой состав группы, работал над новой программой. В составе группы были только Вячеслав Бутусов и Дмитрий Умецкий.

Вячеслав Бутусов с дочкой Аней и Дмитрий Умецкий
Вячеслав Бутусов с дочкой Аней и Дмитрий УмецкийФото: Ильдар Зиганшин
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Дома у Вячеслава Бутусова в Свердловске на улице Шмидта. Квартира до сих пор принадлежит Вячеславу, стоит 20 лет закрытая.

«Нау», 1986 год
«Нау», 1986 годФото: Лев Баранов
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В ДК Дзержинского (нынешний краеведческий музей) после концерта: Дмитрий Умецкий, Алексей Могилевский, Виктор Комаров.

1986 год. После записи хитового альбома «Разлука»
1986 год. После записи хитового альбома «Разлука»Фото: Дмитрий Константинов
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Это фото не из окопа, а из ямы перед окном полуподвала в рок-клубе архитектурного института. Там была их репетиционная база, где они записывали альбом «Разлука». Музыканты сделали это веселое фото сразу после записи альбома.

1987 год. 31 мая, второй фестиваль свердловского рок-клуба
1987 год. 31 мая, второй фестиваль свердловского рок-клубаФото: Всеволод Арашкевич
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Гримерка ДК Уралмаша, перед выступлением. «Нау» закрывали фестиваль, получив главный приз. В то время в Свердловске они были признанные звезды.

1988 год. В Алма-Ате
1988 год. В Алма-Атеархив свердловского рок-клуба
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Во время гастролей в Алма-Ате музыканты дали 20 концертов. Все эти концерты в трехтысячном зале прошли с аншлагом. В ту поездку удалось выкроить немного времени для отдыха и поехать на высокогорный каток «Медео».

Фото: Владимир Барановский
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Фотография сделана питерским фотографом.

1990 год
1990 годФото: архив свердловского рок-клуба
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В 90-м году прошли концерты «Наутилуса» в Нью-Йорке. Их пригласили на международный музыкальный семинар. Выступали они перед коллегами-профессионалами из тридцати стран. Те высоко оценили их музыку.

1995 год
1995 годФото: архив свердловского рок-клуба
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В это время Вячеслав Бутусов с поэтом Ильей Кормильцевым, автором стихов к песням «Нау», вместе в одно время побрились наголо. Правда, с такой прической они ходили недолго. Через полгода волосы отросли, прежний облик и имидж вернулся.

Фото: архив свердловского рок-клуба
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За помощь в подготовке материала благодарим писателя, историографа уральского рока Дмитрия Карасюка.

1984 год. Выпускник Бутусов на защите диплома
1984 год. Выпускник Бутусов на защите дипломаФото: архив свердловского рок-клуба
1981 год
1981 годФото: Олег Ракович
Вячеслав Бутусов — студент свердловского архитектурного института
Вячеслав Бутусов — студент свердловского архитектурного институтаФото: архив свердловского рок-клуба
Конец 80-х
Конец 80-хФото: Александр Шишкин
На фестивале в Вильнюсе в 1987 году
На фестивале в Вильнюсе в 1987 годуИгорь Мухин
Снимок московского фотографа
Снимок московского фотографаФото: Александр Шишкин
Вячеслав Бутусов с дочкой Аней и Дмитрий Умецкий
Вячеслав Бутусов с дочкой Аней и Дмитрий УмецкийФото: Ильдар Зиганшин
«Нау», 1986 год
«Нау», 1986 годФото: Лев Баранов
1986 год. После записи хитового альбома «Разлука»
1986 год. После записи хитового альбома «Разлука»Фото: Дмитрий Константинов
1987 год. 31 мая, второй фестиваль свердловского рок-клуба
1987 год. 31 мая, второй фестиваль свердловского рок-клубаФото: Всеволод Арашкевич
1988 год. В Алма-Ате
1988 год. В Алма-Атеархив свердловского рок-клуба
Фото: Владимир Барановский
1990 год
1990 годФото: архив свердловского рок-клуба
1995 год
1995 годФото: архив свердловского рок-клуба
Фото: архив свердловского рок-клуба

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Комментарии (7)

SU LUX INN
фотографии Красивые, но не находите, что веет от них Бесовщиной какой-то? все это от лукавого, не по православному!
vivich
уж прям "знаменитого"
известного -да, но не более того
после конца 80х - начала 90х больше и не взлетал, увы....
hedgehog_
не могу не отметить, что наутилус помпилиус это моллюск такой.
следовательно товарищ бутусов его клюв.
что не преуменьшает великолепие данной группы в те давние годы.
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