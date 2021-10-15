«Где твои крылья, которые нравились мне». Публикуем неизвестные фотографии капитана «Наутилуса»

Сегодня исполняется 60 лет известному российскому рок-музыканту и поэту Вячеславу Бутусову. Вячеслав Бутусов когда-то окончил свердловский архитектурный институт. После окончания работал по специальности: например, колонны на станции метро «Проспект космонавтов» в Екатеринбурге проектировал он. Но вскоре музыка стала для него больше, чем просто увлечение*. Он полностью ушел из архитектуры и строительства в рок-творчество...
«Шар цвета хаки», «Я хочу быть с тобой», «Скованные одной цепью» — песни «Нау» собирали огромные стадионы, их пели на кухнях, в студенческих общежитиях, везде. Сегодня, в юбилейный день рождения Вячеслава Бутусова, мы публикуем редкие фотографии рок-музыканта. Это снимки из архива екатеринбургского свердловского рок-клуба. Некоторые из этих кадров были лишь в негативах старой фотопленки.
Вячеслав Бутусов — советский и российский рок-музыкант, лидер и вокалист рок-групп Nautilus Pompilius и «
Вячеслав Бутусов на этом снимке с фотоаппаратом в компании друзей, студентов архитектурного института. Во время учебы Вячеслав Бутусов был корреспондентом студенческой стенгазеты «Архитектор».
Отец Вячеслава — Геннадий Бутусов — был транспортным строителем. Возможно, сын выбрал профессию архитектора по примеру отца.
Снимок сделан на фестивале «Литваника» в Вильнюсе. Этот гастрольный выезд «Наутилуса» весной
Это фото, возможно, сделано в Москве. Предположительно, в
Дома у Вячеслава Бутусова в Свердловске на улице Шмидта. Квартира до сих пор принадлежит Вячеславу, стоит 20 лет закрытая.
В ДК Дзержинского (нынешний краеведческий музей) после концерта: Дмитрий Умецкий, Алексей Могилевский, Виктор Комаров.
Это фото не из окопа, а из ямы перед окном полуподвала в рок-клубе архитектурного института. Там была их репетиционная база, где они записывали альбом «Разлука». Музыканты сделали это веселое фото сразу после записи альбома.
Гримерка ДК Уралмаша, перед выступлением. «Нау» закрывали фестиваль, получив главный приз. В то время в Свердловске они были признанные звезды.
Во время гастролей в Алма-Ате музыканты дали 20 концертов. Все эти концерты в трехтысячном зале прошли с аншлагом. В ту поездку удалось выкроить немного времени для отдыха и поехать на высокогорный каток «Медео».
Фотография сделана питерским фотографом.
В 90-м году прошли концерты «Наутилуса» в Нью-Йорке. Их пригласили на международный музыкальный семинар. Выступали они перед коллегами-профессионалами из тридцати стран. Те высоко оценили их музыку.
В это время Вячеслав Бутусов с поэтом Ильей Кормильцевым, автором стихов к песням «Нау», вместе в одно время побрились наголо. Правда, с такой прической они ходили недолго. Через полгода волосы отросли, прежний облик и имидж вернулся.
За помощь в подготовке материала благодарим писателя, историографа уральского рока Дмитрия Карасюка.