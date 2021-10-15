Куда сходить 15 — 17 октября: прощание с фонтанами, «жуткие песни» в Филармонии, выставка Дали, книга о Янке Дягилевой

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В гиде по выходным — десятки вариантов, как провести выходные вне дома и взять максимум от осеннего города.

Актуальное

Музу Дали показывает музей Фаберже

До 16 января 2022, 16+



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Музей Фаберже вновь становится главным пристанищем работ Сальвадора Дали в Петербурге. В город привезли 70 экспонатов — 23 картины, 9 рисунков, 32 графических работы и 6 личных вещей Гала — сумочку, бант, шляпку, зеркало, карты Таро и палехскую шкатулку. Многие экспонаты выставки «Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала» больше 15 лет не выезжали за границу, но для России хранители сделали исключение. Сыграло роль то, что муза и жена Дали по происхождению — русская (её имя — Елена Дьяконова). В музее показывают первое изображение Гала, которое Дали сделал через два года после знакомства, и последнее обращение мастера к ней. «Три знаменитые загадки Гала» сюрреалист написал за несколько недель до её смерти.



Фантазии о городе — в Музее стрит-арта

С 15 октября, до 28 ноября, 16+



Фото: Музей стрит-арта / vk.com Поделиться Поделиться







Для выставки в Музее стрит-арта современные художники придумали город будущего: идеи выразили через скульптуру, видеозарисовки, анимацию и элементы дополненной реальности. Кураторы назвали экспозицию «Выставкой бумажного паблик-арта», намекая на то, что абсолютно каждая урбанистическая фантазия тут — своего рода «зарисовка возможностей», у которой есть шансы превратиться в реальность. Рассуждать о будущем художники решили на фоне дискуссии о ценности объекта «Большая глина №4» швейцарского художника Урса Фишера на Болотной набережной в Москве. Все работы в музее — локальная альтернатива этой скульптуре. В день открытия выставки вход в музей свободный для всех. Фонтаны Петергофа прощаются до весны

До 17 октября, 0+



автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Последний шанс погулять по Петергофу при работающих фонтанах у вас будет в воскресенье. После этого сотрудники музея-заповедника отключают систему до самой весны. Некоторые скульптуры уже «укутали» перед приходом ненастной погоды, так что аллеи в Петергофе выглядят совсем непривычно.



«Балтийский дом» покажет «Пушечное мясо»

15 октября, 16+



Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться







На фестивале «Балтийский дом» дают премьеру — «Пушечное мясо» Дмитрия Волкострелова. В спектакле по пьесе белорусского драматурга Павла Пряжко герои говорят на трёх языках — латышском, английском и русском, но это не мешает им понимать друг друга. У спектакля два измерения: одно, «внешнее», зрители воспринимают, находясь в пространстве с артистами, второе, «внутреннее», представляется в виде ролика, снятого исполнителями главных ролей прямо на сцене. Видео будет выложено сразу после представления.

Американка сплетёт «венки жутких песен»

15 октября, 20.00, 6+

Обладательница «Грэмми» Джойс ДиДонато становилась «артистом-резидентом» сезона и в Карнеги-холле, и в лондонском Барбикан-центре. Стойкости характера ей не занимать: когда в 2009 году она упала на сцене и сломала ногу, то всё равно допела свою партию, а во втором акте вышла к публике на костылях. Одна из самых востребованных оперных певиц в мире теперь выступит в Филармонии, в Большом зале, и исполнит цикл Шуберта «Зимний путь». Сам композитор называл его «венком жутких песен». На сцену вместе с меццо-сопрано выйдет пианист Крэйг Терри.



Фото: с сайта philharmonia.spb.ru Поделиться Поделиться







Независимым театрам — свой фестиваль

До 17 октября

В «Люмьер-холле» на этих выходных проходит Второй передвижной фестиваль негосударственных петербургских театров. Спектакли покажут Театральная лаборатория Яны Туминой и артисты «Цеха», Театро ди Капуа, «Кукольный формат» и театр «За Черной речкой», Karlsson Haus, Pop-up Театр и многие другие. В субботу и воскресенье представления будут сменять друг друга беспрерывно с 12.00 до 21.00. Закрывающее представление в воскресенье — спектакль-шествие «Astrum Natale» (16+) лаборатории Яны Туминой, режиссер — лауреат «Золотой маски».

Искусство современности — в Центре Курёхина До 26 октября, 12+ В центре современного искусства им. Сергея Курёхина выставили работы номинантов на премию имени музыканта. Лучших художников в разных сферах, — например, в музыке, виртуальном искусстве, кураторских проектах, перформансах, science-art, — назовут уже в ноябре. А пока в залах собрали творчество всех претендентов на награду. О проектах номинации «Гран-при» подготовили специальную серию фильмов. Демонстрация — по расписанию. Отдельно покажут «Очарование-93» Анастасии Вепревой, ленту Юлдус Бахтиозиной «Дочь рыбака», «С каждым разом всё круглее. Родственнее. Разобщеннее» Леры Лернер, запись спектакля Екатерины Августеняк «Опус ДНК». Из-за того, что работы были, в основном, созданы в условиях пандемии, во многих из них переосмысляются отношения человека с пространством вокруг.

Послушать музыку

Чижик и Портер добавят городу кул-джаза

15 октября, 19.00, 6+



Фото: афиша с сайта дом-ученых.рф Поделиться Поделиться







В Доме учёных американский пианист Ларри Портер и вибрафонист Алексей Чижик встретятся, чтобы вместе сыграть кул-джаз. «Холодную» манеру исполнения продвигали Майлз Дэвис и Лестер Янг. Этот стиль до сих пор считается одним из самых современных. Слушателей ждут в Дубовом зале. В Филармонии полистают «Русскую» и «Первую немецкую» тетради

16 октября, 14.00, 6+

Советский композитор Валерий Гаврилин писал и музыку, и стихи. В субботу в Малом зале Филармонии прозвучат его вокальные циклы. На сцену выйдут сопрано Пелагея Куренная, баритон Александр Кузнецов, меццо-сопрано Дарья Рябоконь и пианистка Мария Ралко.

В «Ласточке» — Somatic Fest

16 октября, 23.55, 18+

В клубе «Ласточка» в ночь на воскресенье — Somatic Fest, праздник музыки до утра. Инди-коллектив PCР, электронный музыкант Aedem, проекты Dubsane, Primary Substance и другие играют на двух сценах. При входе стоит не забывать о средствах индивидуальной защиты.



Джазмены отметят день рождения музыкой

17 октября, 19.00, 6+



Автор: KostyaWelder / YouTube

Петербургский бэнд Ars Nova отмечает 35-летие концертом в Филармонии джазовой музыки. По очереди и совместно будут выступать пианист Пётр Корнев, саксофонисты Кирилл Бубякин, Николай Поправк, Юрий Богатырев, контрабасист Филипп Мещеряков. Александр Козлов сыграет на тромбоне, а Даниил Гуков — на ударных.

Бобунец споет об одиночестве

17 октября, 20.00, 16+

Лидер распавшихся «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец уже четвёртый год занимается сольной карьерой. В воскресенье в клуб «Космонавт» музыкант презентует новый альбом «Одиночество навсегда», вышедший в ноябре 2020-го. Пластинка посвящена исследованию вопросу одиночества человека прямо-таки в масштабах вселенной. Не даром на обложке диска — закодированная информация о местоположении Земли.

Feduk раскачает фанатов

17 октября, 20,00, 12+

В «А2» — Feduk. Артист прославился работой с Элджеем: вместе они ещё в 2017 году выпустили ставшее виральным «Розовое вино». Теперь в Петербург Feduk приехал с большой программой.



Узнать новое

Поклонников Янки Дягилевой собирают на Невском

15 октября, 19.00, 18+



Фото: с сайта eksmo.ru Поделиться Поделиться







Исследователь Кристина Пауэр уже выпускала книги о творчестве Александра Башлачева и Егора Летова, а теперь презентует работу о рок-певице Янке Дягилевой. В «Жизнь и творчество» вошли интервью с близкими Янки и подробный анализ поэзии. На вопросы о себе и героине Пауэр ответит на встрече в «Парке культуры и чтения» на Невском.

В Комарово найдут красоты и место силы

17 октября, 11.45, 12+

Экскурсионное бюро «Ингрия» разработало новую экскурсию по Комарово. Михаил Уваров вместе с группой отправятся в посёлок, чтобы посмотреть на старые дачи и поговорить о жизни элиты в Советский период, погулять по каскадному парку Виллы Рено, дойти до дома «комаровской ведьмы». Так называли Ирину Левшакову, к которой приезжали погостить, например, Александр Башлачёв и Фёдор Чистяков. Почему — и объяснит гид. Подробности — в группе ВКонтакте.

«БУКФЕСТ» погружает в сказку

16 октября, 11.00, 6+



автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







В пространстве «Точка притяжения» в субботу стартует первый детский книжный фестиваль «БУКФЕСТ». Кроме книжной ярмарки с участием издательств запланированы встречи с писателями. Выступят автор «Зверского детектива» Анна Старобинец и Андрей Жвалевский, известный по книге «Время всегда хорошее» и их коллега Евгения Пастернак. Присоединиться собирались поэт Сергей Махотин и писательницы Ася Кравченко, Кристина Стрельникова, Ася Петрова, а ещё иллюстраторы Оксана Батурина, Ольга Попугаева и Дмитрий Непомнящий. Программа подходит и детям, и неравнодушным к литературе взрослым.

Этнографический музей зовёт на «день технологий»

16 октября, 12+

В Этнографическом музее устраивают фестиваль технологий и на один день отменяют плату за вход. В субботу посетителям расскажут, что разные народы России использовали вместо миксера, и из чего делали «солнечные очки». Как создавали аналог болотных сапог, чтобы не намочить ноги в лесу, и какими инструментами пользовались. Кроме этого в программе — экскурсии по служебным помещениям и потайным лестницам здания музея. На некоторые экскурсии с мастер-классами билеты нужно покупать отдельно.

Идеолог «Аквариума» проведет вечер стихов

16 октября, 19.00, 16+

Один из основателей «Аквариума» Анатолий «Джордж» Гуницкий представляет в ДК «Крупской» сборник своих стихов «Лечу больше Невы». На вечере он ответит на любые вопросы и выскажется «по поводу сегодняшнего облика современной музыки и поэзии». Среди гостей — иллюстратор Гелия Судзиловская, исполнитель Михаил Antikvar Антипов. Будут играть и петь.

Достоевского возвращают в Инженерный замок

До 18 ноября, 12+



В.А. Бобров. Портрет Ф.М. Достоевского. 1883. Офорт. ГРМ Фото: пресс-служба ГРМ Поделиться Поделиться







Живописные и скульптурные образы Фёдора Достоевского, эскизы и декорации к спектаклям по его романам собрали в Михайловском замке к 200-летию со дня рождения писателя. Среди авторов работ на новой экспозиции — Александр Бенуа, Кузьма Петров-Водкин, Владимир Фаворский. В здании с видом на Летний сад и Марсово поле Достоевский учился в молодости, будучи студентом Николаевского инженерного училища.

В «Севкабель Порту» расскажут об особенностях мозга

До 17 октября, 16+

Утверждение о том, что умение или неумение что-либо делать зависит от пола, творчески переосмысливают и оспаривают на выставке в «Севкабель Порту». Название экспозиции — «Моё мозолистое тело» — отсылает к той части мозга, которая, якобы, делает женщин и мужчин талантливыми совсем в разных вещах. Художницы Ира Дервиз, Алиса Горелова и Кристина Валенкова сделали акцент на искусстве, которое должно находиться вне гендерного контекста, и собрали в пространстве у Финского залива работы «о месте человека в обществе, восприятии и гармонии с окружающем миром, идентичности и глобализации». В Царском селе — виртуальные поезда

С 13 октября, 12+

В одном из залов цокольного этажа Александровского дворца начал действовать VR-проект «Путешествие в императорском поезде». Надев специальные очки, посетители заглядывают внутрь вагонов, в которых ездили члены императорской семьи, и получают возможность в деталях рассмотреть интерьеры. В этой же программе предусмотрен квест в виртуальной реальности

На экране

«Догвилль» возвращается

16 октября, 19.00, 18+

В арт-лаборатории «Эхо» на Васильевском обращаются к Ларсу фон Триеру и показывают «Догвилль». Действие происходит на театральной сцене: на глазах у зрителей выстраивают городок, куда к «добрым людям», скрываясь от гангстеров, бежит молодая женщина. До показа зрителям прочтут мини-лекцию о ленте, режиссёре и движении «Догма-95».

О гениях и одиночестве — в лентах Beat Weekend

До 20 октября



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







В «Авроре» проходит кинофестиваль Beat Weekend, в программу которого отбирают лучшее «документальное кино о новой культуре». 16 октября на экране «Моби» (18+) Роба Гордона Бралвера — картина об одном из самых известных электронных музыкантов. «Мысль о том, что ты можешь записать альбом сплошь из хитов и при этом быть самым несчастным человеком на свете, звучит довольно отрезвляюще», — отмечают после просмотра критики. На следующий день фестиваля петербуржцам показывают «Аалто» (18+) — документалку Вирпи Суутари о финском архитекторе, одном из основоположников модернизма. Расписание всех показов фестиваля есть на сайте Beat Weekend.

«Ленфильм» ударился в молодость

16 октября, 22.00, 18+

На «Ленфильме» внезапно устраивают тематическую вечеринку. В субботу после показа ленты «Лоран Гранье: Электрошок» о французском музыканте, также известном как Choice, начнется программа с DJ-сетами и коктейлями. Напитки готовят в кафе студии.

В кино — «шахматная тема» по Цвейгу

С 14 октября, 16+



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







В кинотеатрах начали показывать «Королевскую игру» — экранизацию «Шахматной новеллы» Стефана Цвейга. Режиссёр Филипп Штельцль выбрал из сложнейшей книги лишь одну сюжетную линию. Она о том, как главный герой попадает в концлагерь, проходит пытку изоляцией и, чтобы не сойти с ума, начинает разыгрывать партии на самодельной доске из клетчатой простыни фигурами из хлебного мякиша.

Привет от Beatles из Индии

16 октября, 18.40, 12+

В 2020 году режиссёр Пол Зальцман выпустил картину «Beatles в Индии». В гости к своему гуру ливерпульская четвёрка ездила в 1968 году. Так вышло, что с ними в ашрам — традиционную обитель отшельников — попал тогда ещё 23-летний Зальцман. Когда он вырос, собрал об этом фильм. Исполнительным продюсером ленты-воспоминания стал Дэвид Линч. Показ проходит на языке оригинала с субтитрами, а голос за кадром принадлежит Моргану Фриману.

«Герда» смешает сон и реальность

С 14 октября, 18+



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







До проката добралась «Герда» — фильм Натальи Кудряшовой, ставший лауреатом фестиваля в Локарно. Главная героиня — студентка соцфака Лера, которая учится днём и проводит скучные опросы, а по ночам выступает в стрип-клубе, чтобы заработать немного денег и помочь тяжелобольной матери. Героиня видит чудесные сны.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

