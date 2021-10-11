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Специалист по русской рок-поэзии представит книгу про Янку Дягилеву

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В пятницу, 15 октября, в «Буквоеде» на Невском, 46 состоится встреча с Кристиной Пауэр, кандидатом филологических наук, автором книги о поэзии Александра Башлачева и Егора Летова. Она представит свою новую книгу — о жизни и творчестве Янки Дягилевой.

Фото: eksmo.ru/
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Автор подчеркивает, что книга не является биографией Янки в общепринятом смысле слова. В «Жизни и творчестве» есть интервью с близкими Янки, исследование ее творчества, разбор идей и мотивов ее поэзии.

Кристина Пауэр ответит на вопросы, как и для чего она написала эту книгу, где брала информацию о самой Янке, как анализировала ее творчество и почему, по мнению автора, Янка Дягилева так популярна.

Встреча состоится 15 октября в 19:00 в «Буквоеде» на Невском, 46. Вход свободный. (18+)

Елена Васильева

Фото: eksmo.ru/

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