Специалист по русской рок-поэзии представит книгу про Янку Дягилеву

В пятницу, 15 октября, в «Буквоеде» на Невском, 46 состоится встреча с Кристиной Пауэр, кандидатом филологических наук, автором книги о поэзии Александра Башлачева и Егора Летова. Она представит свою новую книгу — о жизни и творчестве Янки Дягилевой.

Автор подчеркивает, что книга не является биографией Янки в общепринятом смысле слова. В «Жизни и творчестве» есть интервью с близкими Янки, исследование ее творчества, разбор идей и мотивов ее поэзии.



Кристина Пауэр ответит на вопросы, как и для чего она написала эту книгу, где брала информацию о самой Янке, как анализировала ее творчество и почему, по мнению автора, Янка Дягилева так популярна.

