Выставка-посвящение Достоевскому в Русском музее

В залах Михайловского замка покажут портреты Достоевского, иллюстрации к его книгам и эскизы костюмов и театральных декораций к постановкам по его произведениям.

Выставку «Достоевский в изобразительном искусстве из собрания Русского музея. К 200-летию со дня рождения писателя» можно назвать просто «Достоевский для своих». Писатель давно стал одним из символов Петербурга, а цитаты из его произведений — местными мемами, и вот к двухсотлетию Фёдора Михайловича Русский музей собрал экспозицию в залах замка, где раньше обитало Инженерное училище, в котором Достоевский учился в 1840-е.

На выставке будут иллюстрации Мстислава Добужинского, скульптурный портрет работы Сергея Коненко и даже работа Гелия Коржева с Достоевским на каторге из собрания музея. Организаторы подчёркивают, что не претендуют на «раскрытие феномена Достоевского», музей больше интересует то, как образ и наследие писателя уже больше полутора веков преломляются в живописи, скульптуре, графике. Например, театральные эскизы для постановок по Достоевскому делали в том числе Александр Бенуа и Кузьма Петров-Водкин, эти вещи — редкий вне фондов материал, их стоит увидеть.



Выставка пройдёт в Михайловском замке с 14 октября по 15 ноября 2021.



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Анастасия Семенович

