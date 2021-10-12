Дмитрий Волкострелов представит «Пушечное мясо» по пьесе Пряжко

14 и 15 октября состоится премьера спектакля Дмитрия Волкострелова «Пушечное мясо». Первые показы пройдут в рамках фестиваля «Балтийский дом» — в комнате под номером 118. В основе постановки — пьеса белорусского драматурга Павла Пряжко, с текстами которого режиссер Волкострелов работает не первый и, конечно же, не последний раз.

Этот спектакль должен был выйти еще в прошлом году и на другом фестивале — Postwest, задуманном берлинским театром Volksbühne как площадка для культурного сотрудничества Запада и Восточной Европы. И его даже начали репетировать с молодыми рижскими актрисами, но из-за пандемии всё отменилось. Работу возобновили в этом году вместе с международной командой — из Петербурга, Риги и Минска.

В центре сюжета — взаимоотношения фотохудожницы Алины, её выставочного куратора от арт-галереи Марины и их общей подруги Оли. Исполнители и публика «Пушечного мяса» будут находиться в одном пространстве, спектакль при этом существует одновременно в двух планах: живом и виртуальном. Актрисы работают с камерами на своих смартфонах, а по окончании зрители смогут в течение 24 часов посмотреть версию спектакля как бы изнутри — благодаря смонтированным с телефонов видео.



«Люди в нашем спектакле разговаривают на трёх разных языках: латышском, английском и русском, — рассказывает режиссер Дмитрий Волкострелов. — Но это происходит не потому, что они не понимают друг друга. Как раз наоборот. Потому что их общение друг с другом и миром вокруг них происходит поверх слов. Они понимают и чувствуют про себя и другого что-то, что является чем-то большим, чем та информация, которую и несут в себе слова. Возможно, таких людей называют художниками. И, возможно, именно поэтому они первыми видят, ощущают и могут поименовать себя «пушечным мясом».

