Фестиваль «Балтийский дом» пройдет офлайн

C 6 по 20 октября в Петербурге пройдет XXXI театральный фестиваль «Балтийский дом». Фестиваль возвращается в привычный режим: показы 14 спектаклей из Москвы, Минска, Химок, Вильнюса, Новосибирска, Каунаса и Кильяри пройдут в офлайне. А подзаголовок этого года — «Бесы XX-21» — сразу настраивает на соответствующий лад.



«Отелло» Оскараса Коршуноваса Фото: baltic-house.ru/ Поделиться Поделиться







Ревизия бесов начнется 6 октября. Спектаклем открытия станет «Сад» (16+) Дениса Азарова по пьесе Алексея Шипенко. Жуткую португальскую легенду про возлюбленную короля Педро I, коронованную спустя шесть лет после насильственной смерти, драматург превратил в откровенный дневник современной женщины. В роли Инес де Кастро — Юлия Ауг.



В спектакле Владимира Красовского «Пиросмани, или Праздник одиночества» (7 октября, 18+) во время застолья зрители узнают трагическую историю жизни выдающегося грузинского художника.

Спектакль Евгения Корняга «Брак с ветром» (9 октября, 16+) выстроен как история одной свадьбы, но рассказывается она не словами, а через народные белорусские песни, особый ритм которых создает и особое настроение.

В основе спектакля Андрея Прикотенко «Петерс» (10 октября, 16+) — одноименный рассказ Татьяны Толстой. История об одиноком неудачнике будоражит фантазию и порождает поэтические образы: «Здесь голубые и воздушные женщины парят, как весенние облачка, Петербург хлещет «дождевыми оплеухами по близорукому лицу, по фетровой шляпе», а темный знаток нехороших вещей все время заводит не в ту сторону».



«Петерс» Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







«Деревня и я» Дмитрия Крестьянкина (10 октября, 16+) — документальное исследование жизни деревенских подростков, скрытой и невидимой для многих. Спектакль позволил высказаться тем, кто находится в зоне умолчания.



«Бешеный хворост» (12 октября, 16+) Иосифа Райхельгауза поставлен по новейшей пьесе Олега Маслова. Задержанного на митинге ученика допрашивают директор школы и учительницы. В финале полуторачасовой психологической игры в кошки-мышки не будет ни выигравших, ни проигравших.

«Последняя лента Крэппа» Камы Гинкаса (13 и 14 октября, 16+) — моноспектакль Игоря Ясуловича. Его герой изо дня в день переслушивает старые аудиозаписи, но внезапно возникший отрывок некоего текста дарует несколько минут радости, которые и «определяют всё, чем жил и не жил этот человек».

«Пушечное мясо» Дмитрия Волкострелова (14 и 15 октября, 16+) — премьера театра post, которую играют на трех языках одновременно, заодно разбираясь с проблемами коммуникации современного мира.

«Смерть Тарелкина» (16 октября, 16+) Оскараса Коршуноваса — собственная продукция театра-организатора. Киберпространство порождает монструозные образы, режиссер практикует кросс-кастинг, а сквозь текст 150-летней давности проступают современные реалии.



«Смерть Тарелкина» Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







«Шатуны» (17 октября, 18+) в постановке Романа Муромцева — история о людях, решивших открыть «сверхтайну», но способ, выбранный для эмпирических опытов, оказывается чрезмерным.

В международной части «БалтДома»-2021 будут представительствовать итальянская и литовские постановки. В «Макбете» Алессандро Серра (12 октября, 16+) ритуалы, обряды и ритмы родом из древней сардинской культуры соединяются с театральной традицией Елизаветинской эпохи, когда на сцену могли выходить только актеры. В «Моем отце» (13 октября, 16+) режиссер Александрас Рубиновас рассказывает историю жизни родного отца и тоже режиссера — Станиславоса Рубиноваса (1930–2013). Три военных года он с матерью вынужден был скрываться от нацистов, все это время снося голод, холод и лишения. «Отелло» (18 октября, 18+) — седьмое обращение Оскараса Коршуноваса к пьесам великого барда. Яго здесь действует по-макиавеллиевски расчетливо, выискивая у каждого тонкие места и прицельно ударяя по ним.

Завершится фестиваль показом одной из недавних премьер Дмитрия Крымова «Двое» (19 и 20 октября, 16+). В основе — документальная история встречи двух выдающихся актеров — Чарли Чаплина и Соломона Михоэлса. Привели к ней трагические обстоятельства Второй мировой. В ролях: Роза Хайруллина, Максим Виторган, Евгений Стычкин и другие.



Подробности программы на сайте фестиваля.

Наталия Эфендиева

