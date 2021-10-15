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Лауреат «Грэмми» Джойс ДиДонато сплетет «венок жутких песен» в Филармонии

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В Петербурге, на сцене Большого зала Филармонии, 15 октября пройдет концерт Джойс ДиДонато — американской певицы, чье меццо-сопрано принесло ей эпитет «возможно, лучшей певицы своего поколения» от «Нью-Йоркера» и сравнение с «золотом высшей пробы» от «Таймс». Для большинства же синонимом «знака качества» может быть присуждение ей награды «Грэмми» за лучший классический сольный вокал.

Фото: philharmonia.spb.ru/
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Джойс ДиДонато, становившаяся «артистом-резидентом» сезона в Карнеги-холле и лондонском Барбикан-центре, — артистка с твердым характером. Когда в 2009 году она упала на сцене и сломала малую берцовую кость, то допела свою партию — Розины в «Севильском цирюльнике» до конца первого акта «как есть», а во втором — вышла на костылях. Следующие пять спектаклей певица передвигалась по сцене в инвалидной коляске.

В Филармонии Джойс ДиДонато в сопровождении пианиста Крэйга Терри исполнит вокальный цикл Шуберта «Зимний путь», который сам композитор называл «венком жутких песен». 12 композиций на стихи Вильгельма Мюллера имеют мрачный общий настрой (особенно если сравнивать с другим циклом Шуберта, «Прекрасная мельничиха»), проникнуты страданием и разочарованием в мире.

Начало в 20.00.

6+

Фото: philharmonia.spb.ru/

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